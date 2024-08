Team USA : quelle équipe pour Los Angeles 2028 ?

LeBron James et les joueurs de Team USA ont senti de très près le vent du boulet face à la Serbie puis la France, mais le résultat est là : à Paris, les Etats-Unis ont remporté une 5e médaille d’or olympique d’affilée. L’honneur du basket américain est sauf, mais leur domination est de moins en moins flagrante et de plus en plus contestée. Qu’en sera-t-il en 2028, sur leurs terres, à Los Angeles ?

Team USA aura un tout autre visage puisque LeBron James, qui aura 43 ans, et Stephen Curry, ne seront pas de la partie. Sur le banc, Steve Kerr ne sera plus là, et Erik Spoelstra est le favori logique pour le remplacer. Quant à Kevin Durant, qui aura 39 ans en 2028, il laisse planer le doute sur une éventuelle participation. Selon ESPN, le GM Grant Hill compte sur lui pour guider la nouvelle génération.

Une colonne vertébrale costaude

A quatre ans des prochains Jeux, et au lendemain de cette victoire à Paris, à quoi va ressembler l’effectif de 2028 ? D’abord, il faut rappeler qu’il y aura au préalable une Coupe du monde en 2027 au Qatar, et que même si aucune superstar ne devrait y participer, elle permettra à la Fédération d’évaluer la nouvelle génération. On pense à des joueurs comme Ja Morant, Tyrese Maxey, Chet Holmgren ou pourquoi pas Zion Williamson et Cooper Flagg.

Voici nos prévisions pour l’effectif de 2028 avec une ossature Edwards-Booker-Durant-Adebayo-Davis qui devrait permettre de travailler dans la continuité. Après sa « crise », Jaylen Brown nous semble exclu du groupe. Est-ce que Jayson Tatum acceptera de revenir ? Ce n’est pas certain, et pour l’instant, on lui préfère Kevin Durant, même âgé de 39 ans.

Au final, la grande difficulté sera de trouver des défenseurs sur les postes extérieurs pour remplacer Jrue Holiday et Derrick White.

Meneurs de jeu : Ja Morant, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton.

Extérieurs : Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Devin Booker et Kevin Durant.

Intérieurs : Zion Williamson, Bam Adebayo, Paolo Banchero, Chet Holmgren et Anthony Davis

Options : Jayson Tatum, Mikal Bridges, Cooper Flagg, De’Aaron Fox, Tyrese Maxey, Evan Mobley, Jaylen Brown…