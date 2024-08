Kevin Durant pense que son record sera battu

Pour beaucoup, c’est le meilleur basketteur de l’histoire des Jeux olympiques, et à Paris, Kevin Durant a raflé une 4e médaille d’or. Meilleur marqueur de l’histoire de Team USA, hommes et femmes réunis, il est aussi le leader aux tirs, aux lancers-francs et à 3-points. Dans le détail, ça donne 518 points inscrits en 28 matches disputés aux JO, et il a désormais 160 points d’avance sur son dauphin, un certain LeBron James.

« Je vois bien quelqu’un battre cette marque », assure pourtant Durant. « Les records sont faits pour être battus. Mon objectif à chaque fois est de représenter mon pays, mon État, ma rue, ma famille. Et d’aider à faire avancer le sport. Depuis que je suis ici, c’est ce que nous avons fait. »

Transmettre le flambeau

Pour Bam Adebayo, qui a remporté deux médailles d’or aux côtés de Durant, l’ailier des Suns est intouchable. « Il a marqué de son empreinte le fait d’être le plus grand basketteur des Jeux olympiques. Il a gravé son nom au sommet » estime le pivot du Heat. « Il faudra attendre longtemps avant que quelqu’un ne batte ce record. Je suis heureux pour lui. Je suis fier de lui. Il ne perd pas de vue l’essentiel, et il continue à jouer au basket comme il faut ».

Absent des meilleurs cinq de la compétition, Durant s’est donc consolé avec une 4e médaille d’or, record absolu pour un basketteur. Pour lui, il s’agit de transmettre à la prochaine génération. « On s’appuie sur ce que la Dream Team a fait en 1992. Nous avons repris le flambeau. C’était l’objectif principal » rappelle-t-il.

Le fera-t-il encore en 2028 à Los Angeles, alors que LeBron James et Stephen Curry ne seront plus là ? « Qui sait… on verra… » a-t-il répondu, alors qu’il aura 39 ans. L’âge actuel de LeBron James.