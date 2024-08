Stephen Curry et les stars américaines profitent de l’expérience olympique

Même s’ils ne logent pas au sein du village olympique, les joueurs de Team USA entendent bien vivre l’expérience des Jeux olympiques. Stephen Curry, qui vit ses premiers (et sans doute derniers) JO à 36 ans, découvre le monde olympique et ses échanges de pin’s.

Toutefois, les joueurs de basket ne sont pas des athlètes comme les autres étant donné leur notoriété.

« Au début, je ne me sentais pas comme un simple athlète, car les gens venaient me voir et me demandaient : ‘Puis-je prendre une photo avec toi ?' », explique celui qui a pris feu, avec 36 points, contre la Serbie. « C’était ce genre d’ambiance. J’ai dû m’arrêter et leur dire : ‘Non, je veux savoir qui tu es, ce que tu fais et équilibrer les choses, parce que tu es là aussi pour une raison.' »

Une source d’inspiration

En logeant à Paris dès les poules, les joueurs de Team USA ont pu pleinement profiter des différentes épreuves. Un petit groupe composé de Kevin Durant, Stephen Curry, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton et Devin Booker est notamment allé voir l’épreuve de gymnastique au lendemain de la victoire sur le Soudan du Sud.

« Je n’avais jamais assisté à une compétition de gymnastique d’aussi près », reconnait Kevin Durant, admiratif face à la performance de Simon Biles. « Évidemment, j’avais regardé la gymnastique à la télévision, mais c’est différent quand on est là. Et juste de voir sa grandeur, ainsi que celle des autres filles qui consacrent tant de temps à leur art, c’est tout simplement incroyable, de voir à quel point elles sont formidables. »

« Voir Simone » fut ainsi l’un des moments préférés de « KD », lors de ces Jeux olympiques de Paris. L’ailier des Suns voit même une inspiration en Simone Biles.

« Quand les gens voient un tel potentiel en vous à un si jeune âge, vous allez vous faire critiquer pour pas grand-chose, et elle l’a vécu au plus haut niveau. Qu’elle continue à se montrer brillante tous les jours et à faire savoir aux gens qu’ils ont l’air fous de parler d’elle ainsi ? Être capable de faire les deux est inspirant. »

Immortaliser l’instant

D’autres comme Devin Booker ne veulent pas perdre une miette de cette expérience olympique. Ainsi, l’arrière documente sa vie pendant les JO et publie régulièrement les films sur Instagram depuis la cérémonie d’ouverture.

« J’ai de très bons amis qui m’ont fait découvrir les caméras lors de mon année rookie, et ils m’ont dit : ‘Yo, garde un caméscope sur toi (parce que) c’est plus authentique qu’un iPhone’, se souvient Devin Booker. « On ressent cette impression « old school ». Vous devez faire attention, écouter davantage. Avec un iPhone, l’appareil photo est trop bon. Ensuite, nous (lui et ses amis) regardons toutes les vidéos, puis nous les découpons. Le caméscope, c’est simple. Nous prenons juste les moments les plus cools et nous en faisons un mix. »

Tous ces films sont autant de souvenirs gardés, comme sa rencontre avec Nyjah Huston en skateboard.

« Cette expérience est sans égale pour moi, » admet-il. « J’ai pu participer à d’autres événements et rencontrer des tas d’autres talents. C’est quelque chose que je transmettrai aux futures générations. J’enverrai les images de ma caméra aux enfants des enfants de mes enfants, et j’espère qu’ils ressentiront tout ça. »