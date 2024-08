Stephen Curry profite à fond de ses premiers (et seuls ?) Jeux olympiques

Stephen Curry n’est pas vraiment à la fête sur le terrain depuis le début des Jeux olympiques 2024. Maladroit, le « Splash Brother » n’a pas encore enflammé le stade Pierre-Mauroy, comme il l’a tant fait en NBA.

Mais pour ses premiers (et seuls ?) Jeux olympiques, le basketteur de 36 ans vit l’expérience olympique à fond.

« C’est un ensemble » explique-t-il au sujet de son enthousiasme. « C’est l’énergie de la cérémonie d’ouverture et la rencontre avec tous les autres athlètes. J’ai probablement pris 200 photos, sans mentir, et je n’ai pas eu de mal à le faire parce que ce sont les athlètes qui ont travaillé si dur pour être ici et représenter leur pays. »

Spectateur passionné

Le quadruple champion NBA est ainsi allé voir Simone Biles lors du concours général de gymnastique, ou l’équipe de volley américaine. Et il compte profiter de la journée de transition, lundi, pour aller voir d’autres sports.

« C’est tout ce qu’une première fois produit. Il faut donner la priorité à la préparation, au processus de récupération et au reste, mais j’ai eu une petite fenêtre (lundi) et j’espère que j’aurai encore deux ou trois occasions de voir d’autres événements. Je vais en profiter pleinement » promet ainsi le « franchise player » des Warriors.

Sabrina Ionescu peut témoigner de l’enthousiasme de celui qu’elle a affronté lors du dernier All-Star Game.

« Avec tout le succès qu’il a eu, on ne sait pas vraiment comment il va se comporter à ce genre d’événements », explique-t-elle au sujet de la cérémonie d’ouverture. « Mais il était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il rencontrait tout le monde, il demandait des photos aux autres athlètes, il apprenait à les connaître. Je pense que cela montre à quel point il apprécie le fait d’être un athlète olympique. »

Même pour des superstars NBA comme Stephen Curry, l’aventure olympique reste quelque chose de particulier.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.