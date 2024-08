Svetislav Pesic : « Nous jouons la meilleure équipe nationale de l’histoire »

Avant les Jeux olympiques, Svetislav Pesic avait expliqué que cette version de Team USA était meilleure que la « Dream Team » de 1992. Au moment de la défier ce soir, à partir de 21h00, le sélectionneur serbe n’en démord pas.

« Nous allons jouer contre une équipe exceptionnelle. Je pense que c’est la meilleure équipe nationale de l’histoire » a-t-il ainsi répété à la presse serbe, repris par Eurohoops.

Surtout que l’entraîneur de 74 ans, qui quittera sa sélection à la fin de ces Jeux olympiques 2024, voit les joueurs de Steve Kerr progresser de match en match, en devenant une vraie équipe.

Une première chance de médaille

« D’un match à l’autre, ils grandissent en tant qu’équipe. Nous respectons cela, mais nous nous respectons aussi nous-mêmes. Nous n’avons pas peur ! Nous voulons faire un bon match. C’est pourquoi nous sommes restés à l’hôtel aujourd’hui (hier), sans nous entraîner. Après un match très tendu et difficile contre l’Australie, où nous étions non seulement physiquement mais aussi mentalement épuisés, nous avons donné aux joueurs un peu plus de temps pour se reposer » explique ainsi le sélectionneur.

La Serbie va donc devoir jouer le match parfait pour réussir à faire tomber les « Avengers » américains.

« Nous sommes parmi les quatre meilleures équipes, ce qui est un grand succès. Mais nous avons dit que nous étions ici pour obtenir une médaille olympique. Demain, c’est notre première chance de le faire, et nous ne voulons pas la gâcher comme ça. Nous savons qui nous jouons. Nous le savons très bien » conclut Svetislav Pesic.