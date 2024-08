Pour Svetislav Pesic, le Soudan du Sud joue le « basket du futur »

Sans doute frustré à chaud par la défaite contre la Serbie et l’élimination, Luol Deng s’est attardé sur l’arbitrage. Mais il faut surtout saluer les performances du Soudan du Sud, qui n’a pas été que la belle histoire de ces Jeux olympiques. Les joueurs de Royal Ivey ont été également de vrais compétiteurs.

Ils ont battu Porto Rico et n’ont clairement pas démérité face à Team USA puis contre la Serbie, qui a mis fin à leur compétition. Pour une jeune nation de basket, c’est exceptionnel, et c’est ce qu’a retenu Svetislav Pesic.

« C’était un match fantastique, un superbe show. Le Soudan du Sud est une équipe particulière, qui joue probablement le basket du futur. Aucun doute là-dessus », assure le sélectionneur serbe. « C’est comme ça que le basket sera joué dans dix ans. Ce ne sera pas du hockey sur glace, mais un jeu rapide. Ils ont une énorme force mentale, ce qui est essentiel, en plus des éléments techniques et tactiques. C’est difficile de les dominer, ils ont fait deux matches fantastiques contre Team USA qui ont fait exploser leur confiance. »

Et contre la Serbie puisque Bogdan Bogdanovic et ses coéquipiers ont eu besoin de 35 minutes pour faire la différence… « Si on avait mis nos lancers-francs, on aurait conclu plus rapidement », indique Svetislav Pesic. « On a gagné quand c’était dur, et ça, j’ai aimé. »

La suite pour la Serbie, c’est un quart de finale contre l’Australie. « C’est un rival difficile, une des meilleures équipes. Ils jouent vite, ont des joueurs NBA, une énorme expérience, contrairement au Soudan du Sud. Ils jouent ensemble depuis des années, ont une vraie équipe, avec une véritable continuité », analyse l’entraîneur.