Luol Deng et Royal Ivey furieux contre l’arbitrage après l’élimination du Soudan du Sud

Luol Deng a fait sa première apparition en « zone mixte » après l’élimination du Soudan du Sud. On pouvait s’attendre à ce que le président de la fédération et assistant coach du pays célèbre les performances de son équipe, qui a battu Porto Rico et a joué les yeux dans les yeux avec les Etats-Unis et la Serbie. Mais à la place, l’ancien joueur des Bulls a, comme son coach, fustigé les arbitres, coupables à ses yeux d’avoir favorisé la troupe de Nikola Jokic.

« J’ai pris part à beaucoup de matchs. Pendant toute ma carrière, en tant que coach ces trois dernières années, et je pense vraiment que c’était volontaire. Nous ne pouvions pas être aussi agressifs qu’eux » lâche-t-il.

Comme son coach, qui a parlé de « parodie », Luol Deng met en avant la différence de lancers-francs : 31 à 6 !

« Je sais que la Serbie est reconnue dans le basket. Ils sont au sommet depuis des années. Les arbitres semblent connaître leur jeu. C’est très bien que les arbitres connaissent certains joueurs, qu’ils les laissent jouer selon leur style. Mais lorsque nos gars jouaient leur style, ils se faisaient siffler des fautes. C’est comme s’il y avait un discours ou une stigmatisation sur le fait que les basketteurs africains sont agressifs » peste-t-il encore.

Même si on peut lui rétorquer que le jeu du Soudan du Sud repose beaucoup sur le tir à 3-points, qui engendre moins de fautes que le jeu de la Serbie, qui a de son côté beaucoup insisté près du cercle, Luol Deng pointe du doigt le fait que les joueurs de Svetislav Pesic ont pu être très agressifs sur les remontées de balle.

En rappelant indirectement que les trois arbitres du match étaient européens (France, Bosnie et Lettonie).

« Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas d’arbitres africains aux Jeux olympiques. Nous sommes en 2024. Y a-t-il une raison pour ça ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous savez, si nous représentons le continent, nous devons être pleinement représentés. Et c’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler. Mais si ces arbitres ne connaissent pas notre jeu ou notre style, alors je ne sais pas ce qu’est la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. S’agit-il seulement d’un style de basket européen ? Nous n’avons pas le droit d’être agressifs ? »

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq