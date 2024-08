Giannis Antetokounmpo : « Ici, nous représentons notre histoire, dix millions de Grecs »

En l’espace d’une semaine, Giannis Antetokounmpo sera passé par un tas d’émotions en France.

D’abord, il a eu le privilège d’être le porte-drapeau de la délégation grecque lors de la cérémonie d’ouverture. Ensuite, il a connu deux défaites frustrantes avec son pays face au Canada et l’Espagne. Enfin, il a vécu sa première victoire aux Jeux olympiques avec la Grèce face à l’Australie.

Désireux de « ne pas quitter le tournoi sans victoire » et « fier » de la manière dont s’est battue son équipe, Giannis Antetokounmpo a profité de la fin de la phase de poules à Lille pour s’adresser aux médias et partager son ressenti sur sa première expérience aux JO.

« C’est différent » livre la star des Bucks, dans l’attente d’une éventuelle qualification pour les quarts de finale. « Tout le monde joue pour un club et tu peux être le meilleur joueur dans ton club. Je ne dis pas que c’est facile de jouer pour un club, mais c’est plus facile que de jouer pour son pays. Une fois ici, il faut mettre ça de côté. Tout ce que tu sais, tu le mets de côté [en sélection] et nous faisons les choses pour un objectif commun : gagner à tout prix. Ce n’est pas gagner de la manière que tu veux. Ici, nous représentons notre histoire, dix millions de Grecs. C’est complètement différent. »

Un rêve éveillé sur la Seine…

Mais Giannis Antetokounmpo est surtout revenu en détail sur cette fameuse cérémonie d’ouverture sur la Seine, qui lui a offert un souvenir impérissable.

« C’était incroyable » admet-il. « L’énergie était extrêmement forte, il y avait des milliers d’athlètes dans le village olympique… Mais une fois que nous étions dans le bateau et que nous avons hissé le drapeau, nous étions lancés. Puis j’ai essayé de profiter du moment. C’était l’un de mes plus grands rêves. Le jour où l’on m’a demandé si je voulais bien être porte-drapeau, ma première réponse a été que je voulais que ce soit mon capitaine [Kostas Papanikolaou] qui le fasse, car il a plus de sélections que moi et ça me paraissait plus juste. »

Puis Giannis Antetokounmpo de révéler la réponse des décisionnaires grecs, avec une certaine émotion : « Ils m’ont dit qu’ils voulaient que ce soit moi car je représente tout ce que le sport représente, avec la manière dont je me comporte sur le terrain… Je sais que mon père m’a regardé depuis le Paradis et qu’il a dansé. Il a littéralement dansé pour ça. Je pourrais bien remporter un autre titre, mais je ne serai plus jamais porte-drapeau. Donc j’ai essayé de savourer ces 45 minutes autant que possible. Il pleuvait, ça a rendu l’instant encore plus dramatique, et j’ai vu ma mère. Elle était toujours sur son téléphone, à me filmer… C’était une expérience formidable, je ne l’oublierai jamais. »

Crédit photo : FIBA.com

