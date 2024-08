L’Australie et la Grèce désormais spectatrices de leur destin

Dans la tribune de presse du stade Pierre-Mauroy, tout le monde avait les yeux rivés sur les différents scénarios possibles, avec une calculette à portée de main. Chez les coachs et les joueurs des deux équipes, c’était pareil.

Brian Goorjian, le sélectionneur australien, confie avoir parlé à ses joueurs de la marge en fin de rencontre.

« Je leur en ai parlé, évidemment, à la mi-temps. Il fallait gagner mais on connaissait les chiffres, dans les dernières minutes » explique ainsi le coach des Boomers. « Parce qu’avec les points, on joue de façon un peu différente. On en avait conscience, on en a parlé et on a défendu les dernières minutes en fonction de ça. »

Pour l’Australie, cette défaite de six points simplifie les choses : car une victoire du Canada (17h15) placerait l’Australie en deuxième position du groupe, et donc qualifiée pour les quarts, la Grèce finissant troisième et l’Espagne quatrième, et donc éliminée. Par contre, en cas de victoire de l’Espagne, tout serait chamboulé, la Roja finissant première, le Canada deuxième, la Grèce troisième et l’Australie quatrième, et donc éliminée…

L’Australie soutient le Canada, la Grèce supporte la Serbie

Pour la Grèce, c’est un peu plus compliqué, car la sélection hellène va finir troisième de son groupe et son « point average » (-8) est moins bon que celui du Brésil (-7), 3e du Groupe B. Pour passer, il lui faut être meilleur que le 3e du Groupe C, et donc espérer que la Serbie triomphe du Soudan du Sud par au moins trois points…

« Ça va être stressant » reconnait Thomas Walkup « En tant que basketteur professionnel, on arrête d’encourager les équipes. Mais là, on va encourager les autres, comme des enfants devant la télévision, en suivant le score. »

Mais le naturalisé apprécie l’expérience.

« C’est fun, vraiment fun. C’est très différent de ce qu’on fait en club et maintenant, on va regarder les autres équipes et c’est tellement intense. Ça passe d’une équipe à l’autre. On va redevenir des fans du jeu pendant quelques heures. C’est amusant, c’est excitant et je suis content de faire partie de tout ça » conclut-il.

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq