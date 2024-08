Dans ce « groupe de la mort« , la Grèce n’a plus le choix : il faut gagner, et bien, face à l’Australie ! Jock Landale démarre toutefois par son spécial, avec ce tir en crochet main droite près du cercle, et Patty Mills est déjà chaud de loin. Mais l’impact de Giannis Antetokounmpo se fait sentir, et surtout le « Greek Freak » a du soutien.

Thomas Walkup met enfin des tirs, Dinos Mitoglou fait du bien près du cercle et il faut une faute à 3-points sur Josh Giddey pour permettre aux Boomers de rester (25-24) à un souffle après dix minutes.

La Grèce éteint Josh Giddey

L’Australie retient encore davantage sa respiration lorsque Dyson Daniels glisse sur le parquet et rejoint les vestiaires dans la foulée. Le nouveau meneur/arrière des Hawks reviendra ensuite sur le terrain mais les joueurs de

Brian Goorjian cherchent des solutions face à une équipe de Grèce qui leur interdit tout accès au cercle.

Malgré les efforts de Dante Exum, qui place un énorme dunk avec la faute puis un 3-points, l’Australie ne trouve pas la clé de la défense grecque, avec un Josh Giddey limité à 4 points (0/3 au tir) et 3 balles perdues.

Giannis Antetokounmpo, qui a droit au décompte des fans australiens sur ses (toujours très lents) lancers-francs, s’engouffre dans la défense pour placer son « spin move » et l’écart atteint +17 (50-33). Un chiffre qui se maintient à la pause (53-36). Les Boomers vont devoir hausser le ton…

Josh Giddey force, se fait siffler une faute offensive et s’agace. Ça a toutefois le mérite de le réveiller, avec de belles offrandes et un 3-points qui remettent l’Australie dans le bon sens. Les Boomers commencent ainsi à trouver des ouvertures. Mais partis de -19, ils ne recollent que très lentement : -12 (62-50) après trois quart-temps.

Fin de match sous haute tension

Sachant que l’écart dans cette rencontre est déterminant pour la suite, le quatrième quart-temps s’annonce épique.

Une grosse défense de Josh Giddey, des arbitres qui sifflent 8 secondes à la Grèce et un 3-points de Dyson Daniels continuent de construire le « momentum » australien, même si Giannis Antetokounmpo répond de loin.

L’aspirateur des Hawks est partout, alors que Patty Mills sanctionne aussi de loin. Il n’y a plus que deux possessions de différence alors que les Australiens poussent pour revenir, derrière « FIBA Patty ». Vassilis Spanoulis n’a pas le temps de faire souffler Giannis Antetokounmpo très longtemps, mais son retour est suivi d’une faute offensive.

Le résultat de Canada – Espagne décidera de tout…

Le 3-points de Vasilis Toliopoulos fait énormément de bien à la Grèce (74-69) alors que les fautes sont de plus en plus appuyées. Le 3-points de Thomas Walkup fait aussi très mal aux Boomers et permet à la Grèce de s’imposer (77-71). Mais désormais, les deux équipes doivent attendre le résultat de Canada – Espagne dans la foulée..

Une victoire du Canada placerait l’Australie en deuxième position du groupe, la Grèce finissant troisième et l’Espagne quatrième, et donc éliminée. En cas de victoire de l’Espagne, tout serait chamboulé, la Roja finissant première, le Canada deuxième, la Grèce troisième et l’Australie quatrième, et donc éliminée…

La mauvaise nouvelle, c’est le « point average » pour la Grèce car, à -8, il est moins bon que celui du Brésil (-7), qui a terminé 3e dans le Groupe B de la France !

Crédit photo : FIBA