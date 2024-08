JO 2024 | Le Brésil sauve l’honneur face au Japon… et une place en quart ?

Le Japon et le Brésil ne comptent toujours aucune victoire dans ces Jeux olympiques 2024, mais tout espoir n’est pas perdu pour les deux pays, avant leur ultime affrontement en phase de poules…

Malgré leur mauvais « point average » (-24 et -25), il y a ainsi encore un scénario pour passer : celui de finir à la 3e place grâce à une large victoire, qui permettrait d’améliorer le « point average » pour se glisser dans le Top 8. Et le problème, pour le Japon, c’est que Rui Hachimura, touché au mollet, n’est pas en tenue !

Cela permet à Bruno Caboclo de faire un énorme chantier, avec 15 points dans le premier quart. Heureusement pour les joueurs de Tom Hovasse, l’ailier fort prend sa deuxième faute sur la dernière possession de la période.

Derrière la vitesse de Yuki Kawamura et l’adresse de Yuta Watanabe, le Japon fait ainsi le yo-yo, en évitant que l’écart n’enfle trop. Malgré leur 11/13 à 3-points, dont un ultime tir de Leo Meindl, qui prend la suite de Vitor Benite dans l’exercice, la Seleçao point à +11 (55-44) à la pause. Mais il faut encore creuser l’écart.

Une fin de match qui fait du bien au « point average »

Dès le retour des vestiaires, les Japonais semblent exténués, et n’arrivent plus à tenir l’accès au cercle. Mais les 3-points de Josh Hawkinson les maintiennent en vie. Et face à un Brésil qui semble aussi vouloir reprendre son souffle, le Japon retrouve de l’énergie, pour empêcher les transmissions adverses dans la raquette.

L’écart fond, le Brésil s’agace et Vitor Benite prend même une faute offensive suivie d’une technique. Yuki Kawamura fait très mal aux défenseurs brésiliens et l’écart a de nouveau fondu (77-73) après trois quart-temps. Sur le banc brésilien, Aleksandar Petrovic râle encore plus que d’habitude.

Josh Hawkinson continue de sanctionner de loin au début du quatrième quart-temps (77-76) et le frère de Drazen prend une technique pour avoir abusé des plaintes envers les arbitres. Yuta Watanabe se démène, en contrant puis en se faisant contrer. Marcelinho Huertas tente lui de pousser l’avance de son équipe. Sur les rotules, les Japonais ne tiennent plus et le Brésil s’impose donc de 18 points (102-84). Le Japon est donc éliminé alors que le Brésil, avec une victoire et un « point average » revenu à -7, peut espérer se glisser en quart parmi les deux meilleures 3e !

JPN / 84 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Yoshii Hirotaka 31:58 2/3 1/1 0/0 2 0 2 1 3 1 1 0 5 7 Watanabe Hugh 4:8 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Tominaga Keisei 6:59 1/5 0/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -1 Hawkinson Josh 35:52 8/13 5/6 5/6 3 7 10 2 4 0 2 2 26 32 Baba Yudai 22:40 4/7 3/5 0/0 0 0 0 1 3 1 1 0 11 9 Watanabe Yuta 35:47 6/17 2/8 0/1 3 6 9 0 0 0 0 3 14 14 Hachimura Rui 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toews Kai 5:30 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2 Hiejima Makoto 17:25 0/4 0/3 0/0 1 3 4 2 2 0 1 0 0 1 Kawamura Yuki 30:20 7/19 4/9 3/3 0 2 2 10 3 1 2 1 21 21 Jacobs Akira 4:13 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Togashi Yuki 5:8 1/3 1/3 0/0 1 0 1 2 1 0 1 0 3 3 BRA / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Dias Lucas 6:1 1/3 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 Caboclo Bruno 29:49 13/19 4/4 3/4 9 8 17 1 3 0 2 1 33 43 Cardoso Joao 0:28 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De Paula Georginho 17:11 1/2 1/2 0/0 0 1 1 3 1 2 1 1 3 8 Neto Raul 20:42 3/6 0/0 2/2 1 2 3 5 0 0 0 1 8 14 Meindl Leo 21:50 3/10 3/6 0/0 0 8 8 1 2 1 1 0 9 11 Santos Gui 34:17 2/5 1/3 0/0 2 2 4 2 2 1 2 1 5 8 Huertas Marcelinho 22:54 6/10 1/1 0/0 0 1 1 8 2 0 3 1 13 16 Benite Vitor 20:17 6/8 5/7 2/2 0 0 0 0 3 0 2 0 19 15 Louzada Didi 6:6 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 Felicio Cristiano 3:42 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 3 Santos Yago 16:43 2/8 1/4 2/2 0 4 4 4 2 0 1 0 7 8

Crédit photo : FIBA