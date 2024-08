À 34 ans, Gordon Hayward prend sa retraite !

L’annonce de Gordon Hayward a de quoi surprendre car, sur ses réseaux sociaux, il a tout simplement officialisé… sa retraite !

À seulement 34 ans, l’ailier se retire donc des parquets alors qu’on le disait pourtant ciblé par les Nuggets cet été. Il était en fin de contrat, après un dernier passage « décevant » et « frustrant » à Oklahoma City. Avant ça, le natif d’Indianapolis était passé par Utah, Boston et Charlotte, affichant des statistiques de 15.2 points, 4.4 rebonds, 3.5 passes et 1.0 interception de moyenne en 14 saisons dans la ligue.

Un All-Star Game… et une terrible blessure

À l’apogée de sa carrière en 2016/17, du côté du Jazz (21.9 points, 5.4 rebonds, 3.5 passes et 1.0 interception), Gordon Hayward aura notamment connu les joies du All-Star Game. Il avait été choisi en 9e position de la Draft 2010, à sa sortie de la fac de Butler, avec laquelle il a disputé la finale NCAA cette année-là (perdue contre Duke). Il était, en outre, l’un des deux derniers représentants de cette cuvée encore en activité, avec Paul George.

Mais quand on pense à « Gordie », on pense aussi à sa terrible blessure à la cheville, contractée dès le lancement de la saison 2017/18, alors qu’il venait de rejoindre les Celtics afin d’y vivre ses plus belles années de basketteur.

S’il parviendra à retrouver un niveau intéressant par la suite, le désormais retraité ne réussira jamais à atteindre les sommets avec les C’s, son corps lui faisant souvent défaut dans le Massachusetts puis chez les Hornets.

Pour l’heure, on ignore de quoi sera faite l’après-carrière de Gordon Hayward, qui dit déjà vouloir passer plus de temps avec sa famille et utiliser son expérience NBA dans l’aspect business. Lui qui, avec ses différents contrats, a amassé plus de 270 millions de dollars depuis 2010.

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 * All Teams 51 24 46.4 41.1 74.2 0.8 2.8 3.6 3.1 1.3 0.8 1.3 0.3 9.8 2023-24 * OKC 26 17 45.3 51.7 69.2 0.5 2.0 2.5 1.6 0.8 0.5 0.6 0.0 5.3 2023-24 * CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 Total 835 31 45.5 37.0 82.2 0.8 3.7 4.4 3.5 1.7 1.0 1.9 0.4 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.