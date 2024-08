Team USA a trouvé son « cinq de la mort »

Déjà en match de préparation, avec la paire Davis-Adebayo sous les panneaux, Team USA avait souvent été plus convaincant lorsque sa « second unit » était sur le terrain. Non pas que LeBron James soit décevant, mais le deuxième cinq américain fait davantage mal aux adversaires, en attaque et surtout en défense. C’est d’autant plus vrai depuis que Kevin Durant est revenu comme 6e homme, et l’intéressé s’éclate aux côtés des remplaçants, que sont Anthony Edwards, Jrue Holiday, Derrick White et Bam Adebayo. Une sorte de « cinq de la mort » pour reprendre l’expression née lors de la dynastie des Warriors.

« Ce cinq est incroyable » lâche l’ailier des Suns, auteur de 14 points avec un +/- de +26. « Quand on est capable de changer sur chaque joueur et d’avoir toujours quelqu’un sur le ballon, on ne se soucie plus d’aider. On se parle les uns les autres, et il y a des joueurs très intelligents en défense. Quand on lance ce cinq, on prend du plaisir. Il n’y a pas à se soucier de l’attaque, puisqu’il faut faire des « stops » en défense et marquer sur transition. Pour moi, c’est ça le basket ! »

Un cinq polyvalent et athlétique

Même plaisir chez Anthony Edwards qui sort désormais du banc puisque Steve Kerr préfère associer Stephen Curry et Devin Booker en début de match. « C’est vrai que c’est plaisant… On se retrouve avec trois supers défenseurs, et même quatre avec Bam. Il peut changer des postes 1 à 5, et on a Kevin (Durant) avec son envergure » détaille Anthony Edwards, auteur de 13 points avec un +/- de +18. « Tout ce qu’on a à faire, c’est occuper l’espace et les perturber. J’ai trouvé que ce cinq était très bon aujourd’hui. »

Comme en 2021, à Tokyo, Bam Adebayo impressionne par son volume de jeu et son activité en défense. « Le fait de pouvoir changer sur les postes 1 à 5, d’être capable de défendre sur toutes les positions me rend beaucoup plus polyvalent, et je suis capable d’espacer le jeu » apprécie le pivot de Miami, auteur de 18 points avec un +/- de +22. « Evidemment, il y a d’autres choses comme jouer « point center » et cela nous donne juste plus de variétés. J’ai l’impression que le coach considère le banc comme une étincelle, pour sortir du banc et nous donner un coup de fouet. Et c’est ce que nous avons fait ce soir. »

L’influence de Derrick White

Au coeur de ce cinq, il y a Derrick White, l’invité surprise des JO après le forfait de Kawhi Leonard. Comme aux Celtics, le champion NBA est précieux pour changer sur les joueurs, ou contrer en deuxième rideau.

« Derrick White m’a beaucoup surpris. Je l’ai beaucoup regardé pendant les playoffs mais je ne savais pas que ses instincts en défense étaient aussi bons » avoue Anthony Edwards. « Il est super bon. Ses mains, sa façon de réfléchir en défense. Il est vraiment bon. Mais ce qui m’a le plus plu, c’est de regarder à ma gauche et de voir KD, mon joueur préféré. Oui, c’est ce qu’il y a de mieux ».

Le mot de la fin pour Derrick White justement, auteur de 10 points et 3 interceptions en 17 minutes. « Jouer avec Jrue Holiday est un privilège de tous les jours » rappelle l’arrière des Celtics. « Evidemment, Bam est l’un des meilleurs intérieurs-défenseurs, capables de défendre des postes 1 à 5. Mais KD pose aussi des problèmes avec son envergure, et Ant’ est aussi spécial. Donc, c’est un plaisir de jouer avec ce groupe. »