Harrison Barnes, puis Kevin Durant ne sont plus là, et Andre Iguodala est désormais au bout du banc, mais Steve Kerr s’est peut-être découvert un nouveau « cinq de la mort ». On en a eu un premier aperçu en fin de première mi-temps du Game 1 face aux Nuggets quand Steve Kerr a aligné ensemble Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole, avec Draymond Green et Andrew Wiggins pour les entourer. Ils vont jouer quatre minutes ensemble, et signer un 18-4 pour passer le score de 43-40 en faveur de Denver, à 58-47 pour Golden State à la mi-temps.

« C’est un bon cinq avec beaucoup d’espace. Il y a deux créateurs avec Steph et Jordan, et Draymond est au poste 5 où il est le plus efficace » explique Steve Kerr. « C’est un peu ce qu’on a toujours proposé ici, en fonction de l’effectif, avec Draymond en 5 et la volonté d’écarter le jeu. C’est plaisant à regarder. »

Dans ce « cinq de la mort » très porté sur l’attaque, Jordan Poole a joué meneur de jeu, tandis que le duo Curry-Thompson a multiplié les courses dans du jeu sans ballon. Pour Stephen Curry, c’est une manière de retrouver son poste naturel, celui de deuxième arrière. C’est à ce poste qu’il s’est fait connaître en NCAA.

« Je pense que c’est un cinq qui aura un succès incroyable dans les années à venir »

« C’est hyper mortel, car on est capable d’avoir beaucoup de jeu sans ballon avec ces gars » apprécie Jordan Poole. Même sentiment chez Klay Thompson qui se retrouve à jouer à l’aile dans cette configuration.

« Cela donne une impression flippante lorsqu’on trouve notre rythme, et c’était vraiment la première fois que nous jouions ensemble » rappelle-t-il. « L’espace en attaque et l’adresse aux tirs, la création, tout est là. Je pense que c’est un cinq qui aura un succès incroyable dans les années à venir, et c’était plaisant d’en faire partie ce soir. »

Qu’en a pensé Stephen Curry, 6e homme d’un soir pour son retour sur les terrains ?

« Techniquement, on manque de taille, mais il faut apporter de l’énergie, de la force et de l’effort en défense, et on peut alors transformer ça en avantage de l’autre côté du terrain » analyse le meneur des Warriors. « Quand on regarde sur le papier tout ce qu’on peut faire, il y a simplement beaucoup d’espace sur le terrain. Il y a beaucoup d’adresse, beaucoup de création. Si on peut défendre et prendre des rebonds, et partir en transition, c’est vraiment difficile de défendre sur nous. »

Stephen Curry évoque notamment le jeu sans ballon avec Jordan Poole comme meneur de jeu.

« On voit Jordan créer sur les pick-and-roll avec Klay et moi qui sommes là pour écarter le jeu. Draymond organise le tout, et Wiggs coupe vers le cercle. Tout ça coche beaucoup de cases dans la liste de ce qu’on veut faire en attaque. »