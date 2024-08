Anthony Edwards : « Vous avez Wemby et Rudy, il vous faut quoi de plus ? »

Au « sifflomètre », Joel Embiid reste le numéro 1 au stade Pierre-Mauroy, et mercredi, lors de l’échauffement, le pivot des Sixers a même demandé au public de le huer davantage…

C’est du classique avec le nouveau joueur des Etats-Unis, toujours aussi provocateur. Du côté de ses coéquipiers, on a découvert que le Camerounais n’était pas le bienvenu en France, et Anthony Edwards s’en amuse.

« Je ne comprends pas ce qui se passe… Je ne comprends pas pourquoi il est hué en permanence » a réagi l’arrière des Wolves. « Vous avez Wemby et Rudy, pourquoi tous les avoir ? Vous avez Wemby et Rudy, il vous faut quoi de plus ? Vous voulez jouer avec trois gars de 2m13 et plus ? Bon, en même temps, ce serait difficile à battre… »

Joel Embiid évoque la sécurité de sa famille

Autre réaction, celle de Bam Adebayo, très bon mercredi face au Soudan du Sud comme doublure d’Anthony Davis.

« On a compris ce que voulait le public et on a compris pourquoi il le siffle. Mais c’est l’un des nôtres, et quand on est l’un d’entre nous, on se serre les coudes contre vents et marées. »

Interrogé sur son choix de préférer les Etats-Unis à la France, dont il possède aussi un passeport, Joel Embiid avait évoqué une décision personnelle, liée à la situation politique.

« Il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup d’opposition, avec carrément l’idée d’expulser les Français parce qu’il y a eu tant d’années d’oppression » avait-il expliqué en amont des Jeux olympiques, alors qu’il ne parle pas à la presse depuis qu’il a rejoint Villeneuve d’Ascq. « C’était donc mon état d’esprit. Ma famille vit toujours au Cameroun et je ne veux pas qu’ils en subissent les conséquences. Je veux qu’ils soient en sécurité, et les relations entre la France et le Cameroun ou l’Afrique en général ne sont pas bonnes. »