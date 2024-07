Emmanuel Macron a appelé Joel Embiid pour qu’il joue avec les Bleus

Joel Embiid disputera donc les Jeux olympiques 2024 avec Team USA. La fin d’un vrai « soap opera » pour le pivot camerounais, qui semblait d’abord vouloir jouer pour l’Equipe de France… avant que Grant Hill ne le contacte afin de renforcer le secteur intérieur de la sélection américaine. Son seul potentiel point faible.

Dans le New York Times, le Sixer répète qu’il n’a pas aimé l’ultimatum de la fédération française de basket.

« C’était compliqué » dit-il sur son processus de décision. « Évidemment, j’ai mon pays natal, le Cameroun, que j’adore, et les Etats-Unis, où je vis depuis 14 ans. Et puis il y a la France, où j’ai une grosse partie de ma famille. J’ai eu le sentiment qu’on me pressait à prendre ma décision. Je voulais prendre autant de temps que possible, et ça n’a pas aidé que la France fixe un ultimatum pour que je fasse un choix ».

Peur d’éventuelles représailles contre sa famille au Cameroun ?

Mais Joel Embiid révèle surtout dans cet entretien qu’Emmanuel Macron, le président de la République française en exercice, l’a appelé personnellement pour tenter de le convaincre de jouer pour les Bleus…

« J’ai eu l’opportunité de parler au président français de ce qu’il se passait, et je lui ai dit qu’une des choses qui me préoccupait beaucoup, c’était la relation entre la France et le Cameroun, ainsi qu’avec beaucoup de pays africains en général » assure-t-il désormais. « Il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup d’opposition, avec carrément l’idée d’expulser les Français parce qu’il y a eu tant d’années d’oppression. C’était donc mon état d’esprit. Ma famille vit toujours au Cameroun et je ne veux pas qu’ils en subissent les conséquences. Je veux qu’ils soient en sécurité, et les relations entre la France et le Cameroun ou l’Afrique en général ne sont pas bonnes. »

Mais comment a-t-il été contacté par Emmanuel Macron ?

« C’était une conversation agréable. J’ai reçu un appel mais je ne réponds généralement pas aux numéros que je ne connais pas. Puis j’ai reçu un texto, et j’ai compris ce qui se passait. Et nous avons eu une bonne discussion. »