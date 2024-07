Chauncey Billups valide l’arrivée de Russell Westbrook aux Nuggets

Kris Dunn sur le point d’arriver du Jazz, l’aventure avec Russell Westbrook était vouée à s’arrêter du côté des Clippers. Transféré puis coupé par le Jazz, il n’a pas tout perdu dans l’histoire puisqu’il débarque chez les Nuggets pour le plus grand plaisir de Nikola Jokic.

Ancienne légende de Denver, Chauncey Billups valide cette surprenante association. « Westbrook va apporter une certaine ténacité et un état d’esprit à cette équipe qui, je pense, seront bien accueillies », considère-t-il. » Je suis donc heureux pour lui. Et je pense qu’il va rendre cette équipe meilleure. »

De l’énergie à revendre

Avec les Clippers, Russell Westbrook a alterné entre le bon et le moins bon cette saison. Capable de réveiller les siens lorsque les Clippers n’étaient pas dans un grand soir, il a aussi été en difficulté dans la série face aux Mavericks. À 35 ans, et même sur le déclin, « Brodie » reste un joueur expérimenté et toujours aussi énergique.

« En tant qu’entraîneur mais aussi en tant que joueur, vous avez toujours besoin de gars comme ça dans votre équipe, » poursuit Chauncey Billups. « Vous avez besoin de gars qui, quoi qu’il se passe, vont se battre. Et ils vont se battre comme des dingues tout au long du match jusqu’au buzzer final. Et croyez-moi, la plupart des équipes n’ont pas de gars comme ça ! »

L’arrivée de Westbrook permettra de soulager Jamal Murray dans la rotation de Mike Malone, voire même de les associer. Ce dernier réclamait un nouveau meneur pour compenser les départs de Reggie Jackson et de Kentavious Caldwell-Pope.

« J’adore cette arrivée et je pense que ça va être génial. Il y a ce feu intérieur chez Westbrook, pas seulement tous les soirs, mais sur chaque possession. C’est un vrai cadeau pour une équipe. Il subit beaucoup de critiques car lorsqu’il n’est pas dans leur équipe, les fans adorent le détester. Parce qu’on se dit : ‘Ce mec est sacrément bon' », conclut Chauncey Billups.