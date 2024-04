L’énergie de Russell Westbrook booste les Clippers

Malmenés en début de match, les Clippers ont compté jusqu’à 17 points de retard dans le premier quart-temps face aux Nuggets, et c’est l’apport du banc qui a été crucial pour recoller au score. Les entrées de Norman Powell, Amir Coffey et Russell Westbrook ont apporté un vrai coup de boost à une attaque qui ronronnait jusque là.

En conférence de presse, Tyronn Lue a tenu à mettre en avant ses remplaçants. Plus particulièrement Russell Westbrook, auteur de 12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives en 24 minutes de jeu.

« Il a apporté de l’énergie, il a attaqué le panier et il est allé sur la ligne des lancers-francs. » énumère le coach de Los Angeles. « Sur le plan défensif, il a dévié des ballons et signé des interceptions. Il a surtout apporté de l’énergie en sortie de banc. Et nous avons besoin qu’il joue de cette manière avec de l’énergie, un esprit offensif. C’est pour ça que je l’ai trouvé très bon ce soir. Il a donné le ton en sortie de banc pour nous donner l’avantage nécessaire. »

Deux dunks tonitruants

Comme souvent, l’ancien MVP a marqué les esprits par son énergie débordante, et plus particulièrement par deux actions marquantes.

La première lorsqu’il est lancé au alley-oop par Norman Powell en transition pour ponctuer un 13-0 et revenir à un point de Denver. Un peu plus tard, il donnera un avantage de 7 points sur un autre alley-oop. Lancé par James Harden dans le dos de la défense, il monte très haut pour claquer un superbe dunk. Pas mal, à 35 ans…

« Cela a beaucoup d’impact, surtout que le gars a 35 ans et qu’il dunke encore comme ça » commente hilare l’ancien coach des Cavs. « C’est un monstre de la nature. D’avoir cette énergie chaque soir, c’est fou. Mais c’est sa personnalité. C’est pour cette raison que c’est un Hall of Famer, et qu’il a été MVP. Vu ce qu’il a apporté ce soir, on a besoin d’un Russ comme ça chaque soir. »

Alors que Tyronn Lue avait qualifié ses joueurs de « softs » il y a quelques jours, on imagine qu’il aimerait que l’énergie de Russell Westbrook soit contagieuse. On en a eu un aperçu dans le « money time ».