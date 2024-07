Reggie Jackson coupé par Charlotte et attendu à Philadelphie

Un renfort d’expérience supplémentaire pour les Sixers, puisque l’on apprend par ESPN que Reggie Jackson envisage de rejoindre prochainement la Pennsylvanie. Sans doute pour un contrat d’un an, au minimum salarial.

Une opération rendue possible par le nouveau « buyout » négocié entre le meneur de 34 ans et les Hornets, comme rapporté par le Charlotte Observer.

Une franchise au sein de laquelle se trouvait le champion 2023 depuis que les Nuggets l’ont sacrifié après la Draft, afin de réaliser des économies, alors même qu’il avait choisi d’activer sa « player option » dans le Colorado.

Retrouvailles avec Paul George

À Philadelphie, Reggie Jackson vient en tout cas densifier un peu plus le « backcourt » d’une équipe qui ne visera rien d’autre que le titre la saison prochaine, autour de son nouveau « Big Three » composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et évidemment Paul George.

Paul George, un joueur que connaît très bien le futur meneur de Philly, car il s’agit d’un ami de longue date et qu’il l’a côtoyé chez les Clippers de 2020 à 2023. Le considérant surtout comme le « sauveur » de sa carrière…

L’EFFECTIF 2024/25 DES PHILADELPHIE SIXERS

Meneurs : Tyrese Maxey, Kyle Lowry, Reggie Jackson, Jared McCain

Extérieurs : Paul George, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr, Eric Gordon, KJ Martin, Ricky Council IV

Intérieurs : Joel Embiid, Andre Drummond, Adem Bona

Reggie Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 OKC 45 11 32.1 21.0 86.2 0.3 0.9 1.2 1.6 0.7 0.6 0.8 0.0 3.1 2012-13 OKC 70 14 45.8 23.1 83.9 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 5.3 2013-14 OKC 80 29 44.0 33.9 89.3 0.5 3.4 3.9 4.1 1.8 1.1 2.1 0.1 13.1 2014-15 * All Teams 77 30 43.4 29.9 83.0 0.7 3.5 4.3 6.0 2.2 0.8 2.4 0.1 14.5 2014-15 * OKC 50 28 43.2 27.8 86.1 0.6 3.5 4.0 4.3 1.9 0.8 1.8 0.1 12.8 2014-15 * DET 27 32 43.6 33.7 79.6 1.0 3.6 4.7 9.2 2.7 0.7 3.5 0.2 17.6 2015-16 DET 79 31 43.4 35.3 86.4 0.7 2.5 3.2 6.2 2.4 0.8 2.8 0.1 18.9 2016-17 DET 52 27 41.9 35.9 86.8 0.4 1.8 2.2 5.2 2.5 0.7 2.2 0.1 14.5 2017-18 DET 45 27 42.6 30.8 83.6 0.6 2.1 2.8 5.3 1.9 0.6 2.2 0.1 14.6 2018-19 DET 82 28 42.1 36.9 86.4 0.6 2.1 2.6 4.2 2.5 0.7 1.8 0.1 15.4 2019-20 * All Teams 31 24 41.1 39.3 83.3 0.6 2.4 3.0 4.1 1.9 0.4 1.7 0.2 11.9 2019-20 * LAC 17 21 45.3 41.3 90.5 0.4 2.7 3.0 3.2 2.2 0.3 1.7 0.2 9.5 2019-20 * DET 14 27 38.4 37.8 78.8 0.8 2.1 2.9 5.1 1.5 0.6 1.6 0.1 14.9 2020-21 LAC 67 23 45.0 43.3 81.7 0.4 2.5 2.9 3.1 1.9 0.6 1.1 0.1 10.7 2021-22 LAC 75 31 39.2 32.6 84.7 0.5 3.1 3.6 4.8 2.1 0.7 2.3 0.2 16.8 2022-23 * All Teams 68 24 41.1 33.3 91.0 0.4 1.8 2.1 3.4 1.7 0.7 1.7 0.1 10.2 2022-23 * LAC 52 26 41.8 35.0 92.4 0.4 1.8 2.2 3.5 1.8 0.7 1.9 0.1 10.9 2022-23 * DEN 16 20 38.3 27.9 83.3 0.2 1.6 1.8 3.1 1.4 0.6 1.2 0.1 7.9 2023-24 DEN 82 22 43.1 35.9 80.6 0.4 1.5 1.9 3.8 1.8 0.5 1.3 0.2 10.2 Total 853 25 42.4 34.5 85.4 0.5 2.3 2.8 4.2 1.9 0.7 1.8 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.