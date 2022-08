Ses larmes pendant l’été 2021 avaient suffi pour comprendre à quel point les Clippers ont sauvé la carrière de Reggie Jackson. Le meneur de jeu sortait alors d’une campagne de playoffs superbe, où il avait affiché son meilleur niveau.

Pourtant, quelques mois auparavant, après une expérience mitigée avec les Pistons, il pensait à prendre sa retraite, à seulement 29 ans !

« Quand j’étais à Detroit, d’un point de vue personnel, c’était fun », raconte le joueur pour le camp d’été de Paul George. « Pour la franchise, ça l’était moins. On ne gagnait pas beaucoup. On a certes fait les playoffs, mais j’étais plombé par les blessures. Donc j’avais droit aux doutes, aux critiques des fans, des détracteurs. J’ai vraiment commencé à me poser des questions. Et j’en suis arrivé à un point où le côté fun était parti, donc je pensais véritablement mettre fin à ma carrière. »

Reggie Jackson fut coupé par les Pistons et a finalement rebondi à Los Angeles. Grâce à l’intervention de Paul George, qui venait d’y arriver (avec Kawhi Leonard) depuis l’intersaison 2019.

« La raison pour laquelle on me voit aussi heureux, c’est parce que ce gars m’a sauvé. Il m’a appelé et dit que les Clippers allaient venir me chercher. On a rigolé ce jour-là, car j’ai écarté cette possibilité. Je pensais que c’était faux, que j’allais prendre ma retraite. »

Les premières semaines avec les Clippers, dans cette exercice 2019/20 coupé par la pandémie, ne furent pas parfaites, mais depuis le début de la saison suivante, l’ancien du Thunder est titulaire, il est très bon, tout en étant essentiel aux Californiens.

Et comme le groupe est ambitieux pour 2023, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Reggie Jackson.

« Je pense qu’on a de belles années à venir. Les deux dernières ont été bonnes. On a le meilleur coach de la ligue, d’après moi, avec Tyronn Lue. On a un objectif en tête : être la dernière équipe. On doit seulement rester en bonne santé. Je veux qu’on fasse une grande saison avec les gars, sans blessures. »