Les larmes de Reggie Jackson : « Merci les gars de m’avoir sauvé »

Il y a 18 mois environ, Reggie Jackson était coupé par les Pistons. Sa cote était au plus bas, et à l’instar d’un Lou Williams cette saison, il se posait de sérieuses questions sur la suite de sa carrière. Souvent blessé, il avait le sentiment que ça ne servait à rien d’insister.

Et puis Paul George l’a appelé. Ils se connaissent depuis dix ans, et il lui propose de venir aux Clippers. Histoire de jouer ensemble et de retrouver le plaisir. Dix-huit mois plus tard, les deux viennent de mener les Clippers à leur première finale de conférence, et Reggie Jackson s’est révélé pendant tous ces playoffs, encore plus depuis la blessure de Kawhi Leonard alors qu’il a obtenu beaucoup plus de responsabilités dans le jeu.

« Ce groupe m’a redonné vie »

Au moment d’évoquer ce formidable parcours, l’ancien meneur du Thunder et des Pistons a craqué.

« Ma 10e saison aura été la plus belle de ma carrière. Celle avec les plus grands défis. La plus plaisante aussi. La première chose que j’ai dite en entrant dans le vestiaire, c’est « Merci les gars de m’avoir sauvé ». J’apprécie le moindre gars dans ce vestiaire » confie-t-il au milieu de sanglots. « Il y a un an, Paul prend son téléphone au moment où je négociais un buy-out avec les Pistons… Je le remercie pour tout ce que j’ai vécu ici. Je remercie la ville car je me sens comme chez moi ici. Je remercie les dirigeants pour m’avoir accueilli comme je suis, avec mes points forts et mes faiblesses… »

Reggie Jackson le répète : les Clippers ont sauvé sa carrière.

« Je n’en serais pas là sans cette équipe. Je ne jouerais plus au basket. Je les remercie éternellement pour ça… Bien sûr, c’est nul d’avoir perdu, mais je me suis éclaté avec eux, et ils ont avancé avec moi… Ce groupe m’a redonné vie. Il m’a poussé à chaque match. Il m’a encouragé à faire mieux à chaque match. On est devenu une famille. Je ne sais pas si je serai toujours là la saison prochaine, mais je resterai un Clipper à vie. »