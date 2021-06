Paul George et Reggie Jackson, l’amitié comme moteur

Kawhi Leonard blessé, c’est Reggie Jackson qui s’affirme depuis plusieurs matches comme le Lieutenant le plus fiable pour épauler Paul George. L’ancien meneur du Thunder et des Pistons en épate plus d’un par son culot, mais aussi sa lucidité dans les moments chauds, et au coeur de ce tandem, il y a une amitié vieille de dix ans. Interrogé sur leurs liens très forts puisqu’ils ont même vécu ensemble, Paul George est très fier des performances de son pote.

« On en avait rêvé. On en avait rêvé » répète-t-il à ESPN. « Il y a eu beaucoup de soirées, lorsque j’étais aux Pacers et qu’il était aux Pistons, où l’on avait envisagé de jouer ensemble pour la même équipe. On ne savait pas où, mais on voulait jouer ensemble. Aujourd’hui, on a la chance de le faire et on profite de l’instant. C’est juste génial de faire ça avec quelqu’un qu’on aime sincèrement, et on prend du plaisir. »

Pendant le confinement, il s’entraîne dans le jardin de Paul George

Il y a 15 mois, après avoir été coupé par les Pistons, Reggie Jackson avait expliqué que c’était « surréaliste » pour lui de jouer avec « son meilleur ami en NBA« , et qu’il était tout simplement heureux, chaque soir, de lui dire « on se voit demain ! »

Pendant le confinement, c’est d’ailleurs chez Paul George que Reggie Jackson avait trouvé refuge pour s’entraîner, squattant le jardin d’une maison que son coéquipier n’occupait pas…

« Paul avait une deuxième maison à Los Angeles, et il n’était pas dedans » avait-il raconté l’été dernier. « Je l’embêtais pour pouvoir y aller, juste pour aller shooter dehors. C’était pour sortir de mes quatre murs de ma chambre d’hôtel ».

Pour Tyronn Lue, Reggie Jackson a fait décoller l’attaque des Clippers

Aujourd’hui, Reggie Jackson est bien dans sa tête et son basket, et après avoir envisagé d’abandonner le basket quand il était à Detroit, il est devenu un joueur majeur des Clippers. Cette nuit, ses 23 points ont grandement participé à la première victoire de leur histoire dans une finale de conférence, et Tyronn Lue est réellement content pour lui.

« Au début de la saison, lorsque nous avons prolongé Reggie, notre staff parlait de lui comme d’un titulaire potentiel, en raison de la manière dont nous voulions jouer avec Kawhi et PG. Et quand Pat Beverley s’est blessé à plusieurs reprises cette saison et Reggie est effectivement devenu titulaire. Il a alors fait un excellent travail. Nos stats avec lui comme titulaire étaient hors normes, tout comme avec Pat, mais offensivement, nous avons vraiment décollé. Vous savez, dès qu’il est entré dans ce rôle, il a facilité la tâche de PG et de Kawhi, il a été à l’origine de notre attaque et il n’a jamais cessé de le faire. Je suis juste heureux pour lui. Il a eu une sacrée année, il faut juste continuer comme ça. »