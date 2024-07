Jrue Holiday, un modèle marquant pour les jeunes Celtics

Qu’ont en commun Jaden Springer, Jordan Walsh, Drew Peterson et JD Davison ? Ils sont tous membres de l’effectif des Celtics, présents à Las Vegas pour la Summer League. Et ils ont tous le même nom en tête pour désigner le joueur dont ils ont le plus appris l’an dernier : Jrue Holiday.

Titulaire d’un modeste « two-way contract », JD Davison était dans sa deuxième saison NBA avec les Celtics. Il n’a pas pris part aux phases finales, mais était quand même au cœur de l’action et de la quête du titre.

« Tout le monde était très impliqué. C’était très différent d’intégrer Jrue, avec son ADN de champion, de le regarder, d’être impressionné », témoigne le joueur de 21 ans, habitué, plus jeune, à suivre le vétéran dont il observe désormais attentivement la routine et dont il s’inspire.

« C’est incroyable le nombre d’actions décisives qu’il a réalisées à une ou deux minutes de la fin du match. On n’y pense même plus aujourd’hui. Évidemment, vous pensez aux MVP – JB (Jaylen Brown), JT (Jayson Tatum) – tout ce genre de choses », remarque de son côté Drew Peterson, autre joueur en « two-way contract » pour l’an prochain.

Quand il parle, on l’écoute

Et la liste d’actions décisives dans la quête du titre des Celtics est longue. Exemple avec sa défense et son interception devant Andrew Nembhard à la toute fin du Game 3 face aux Pacers. Arrivé aux Celtics en décembre dernier, Drew Peterson a passé la majeure partie de son temps à l’étage inférieur, avec les Maine Celtics.

Mais cette expérience des playoffs, même sans jouer, l’a marqué. Notamment au contact de Jrue Holiday.

« Il étudie tellement le jeu qu’il en connaît un rayon. Il a clairement fait le tour de la question. Il sait ce qu’il faut faire pour gagner, une deuxième bague avec une deuxième équipe. C’est un gars dont j’essaie vraiment d’assimiler tout ce qu’il dit quand je l’entends parler », affiche le joueur non-drafté.

Déjà réputé pour ses qualités défensives, Jaden Springer, passé de Philadelphie à Boston en février dernier, s’est trouvé un mentor naturel en la personne du meneur de jeu, l’un des meilleurs défenseurs à son poste.

« Il suffit d’observer, il vient sur le banc, il parle. J’écoute ce qu’il a à dire. Il m’arrive même de venir avec les entraîneurs, de regarder des vidéos avec lui et de le regarder s’entraîner », rapporte le 28e choix de la Draft 2021, qui, lui, a eu le droit à quelques minutes en playoffs.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.