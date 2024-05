Jrue Holiday, le gentleman cambrioleur

Alors que certains rêvaient de recruter Damian Lillard, les Celtics s’étaient concentrés sur Jrue Holiday juste avant le début de saison, et ils ont visé juste ! L’ancien champion NBA et champion olympique prouve dans ces playoffs combien son expérience et sa défense sont essentielles. Déjà décisif face aux Cavaliers ou dans le Game 1 de cette série face aux Pacers, il est le braqueur en chef de ce hold-up réalisé par les Celtics.

Il y a d’abord ce panier avec la faute pour passer devant (112-111). Face à lui, il y a les 2m05 de Pascal Siakam mais Jrue Holiday le défie, main gauche, et il va chercher le « and-1 » à 40 secondes de la fin. Puis c’est lui qui met fin aux rêves des Pacers en volant un ballon dans les mains d’Andrew Nembhard avant d’inscrire les deux lancers de la victoire (114-111). En 40 secondes, Jrue Holiday signe cinq points et une interception !

Et dire qu’il était incertain avant la rencontre… « Je ne me sentais pas bien, mais je me suis dit qu’avec un bon jour de repos, ce serait utile pour ce soir » explique-t-il. « C’est un Game 3 d’une finale de conférence, et je n’allais pas rater ce match ! »

Sa marque de fabrique

Absent au shootaround, Jrue Holiday a signé une interception décisive. Comme en finale NBA face aux Suns. Comme en 2022 dans le Game 5 face aux… Celtics. « C’est sa marque de fabrique, avec la main intérieure. Il le fait souvent près de la ligne de touche, mais là, c’était sur une transition » souligne Joe Mazzulla, tandis que Al Horford est dithyrambique sur son coéquipier : « C’est juste un winner, et c’est un geste de winner. C’est son instinct, et on en revient à ça : c’est un winner ! »

Même son de cloche chez Jayson Tatum : « C’est le compétiteur ultime, et c’est un joueur des grands rendez-vous. On sait qu’il va tout donner sur un terrain, et qu’il est capable de faire la différence sur un geste défensif. »

Jrue Holiday raconte justement cette interception : « Nembhard avait réalisé un très grand match, avec de l’adresse… Sur cette action, j’ai anticipé qu’il allait driver sur sa main droite, et j’ai sauté sur ce côté, et j’ai touché la balle. » C’est aussi simple que ça…