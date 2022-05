Celtics – Bucks : ne jamais sous-estimer le coeur du champion !

À 2-2, le Game 5 revêt habituellement une importance capitale, car 82% des équipes qui l’ont emporté sont allées gagner la série ensuite. Autant dire que le vainqueur de ce match entre Boston et Milwaukee se mettrait dans une position idéale. D’autant plus s’il s’agissait des champions en titre, car ils auraient la possibilité de boucler l’affaire à domicile, lors du Game 6…

Et cette nuit, les Bucks ont justement eu la très bonne idée de venir s’imposer (110-107) sur le parquet des Celtics, à l’issue d’une superbe rencontre et d’un incroyable retournement de situation ! Le tout dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (40 points, 11 rebonds), Jrue Holiday (24 points, 8 rebonds, 8 passes), Bobby Portis (14 points, 15 rebonds) et Pat Connaughton (13 points), tous extrêmement décisifs en fin de partie !

Un succès impressionnant de la part des hommes de Mike Budenholzer, qui ont su résister à la paire Jayson Tatum (34 points) — Jaylen Brown (26 points, 8 rebonds, 6 passes), malgré un déficit d’une bonne dizaine de points pendant la moitié du quatrième quart-temps. Laissant ainsi les joueurs d’Ime Udoka, désormais dos au mur, nourrir d’immenses regrets, après leur fin de match ratée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’expérience du champion a parlé. Incroyable ! Quel retour d’entre les morts des Bucks, encore menés de 14 points à dix minutes de la fin (93-79) et qui ne parvenaient pas à trouver de solutions en attaque, outre Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday. Jusqu’à ce que Wes Matthews et surtout Pat Connaughton ne plantent quelques paniers primés, que Bobby Portis abatte un boulot monstre sous les panneaux et que le duo Antetokounmpo — Holiday continue d’appuyer sur la défense des Celtics. L’écart a ainsi fondu et Milwaukee a pu achever Boston dans le « money time »…

— Un « money time » de folie. Les stars ont assumé leur statut dans les cinq dernières minutes de ce Game 5. D’un côté, Jayson Tatum a fait parler la poudre à mi-distance. De l’autre, Giannis Antetokounmpo lui a répondu dans la peinture et à 3-pts. Quant à Jrue Holiday, parfois frustrant avec sa tendance à forcer ses tirs, son activité incessante a fini par payer des deux côtés du terrain. Notamment en défense, où il a signé un contre puis une interception XXL, à chaque fois sur Marcus Smart, tandis que Giannis a aussi réussi une interception précieuse sur Smart. Ensuite, le sort de la rencontre s’est décidé aux lancers…

— Le duo Holiday/Antetokounmpo plus fort que le duo Brown/Tatum. Toujours sans Khris Middleton, les deux autres membres du « Big Three » des Bucks ont sorti le grand jeu pour reprendre l’avantage du terrain dans cette série. À l’expérience, ils se sont joliment relayés pour produire un « money time » de grande qualité et valider ce comeback de dingue, alors que Jayson Tatum et Jaylen Brown n’étaient pas en reste durant tout le match, dans le camp adverse. Mais contrairement au tandem de Milwaukee, le tandem de Boston n’a pas le vécu d’un titre, et c’est typiquement dans ces moments que l’on s’en aperçoit.

TOPS/FLOPS

✅ Bobby Portis. Si l’adresse à 3-pts de Pat Connaughton (3/5) a permis aux Bucks de se relancer à partir de 93-79, le travail dans la raquette de Portis a également fait beaucoup de bien aux champions en titre. Auteur d’un gros double-double en sortie de banc, et particulièrement présent au rebond offensif (7 prises !), l’intérieur de Milwaukee s’est surtout permis d’inscrire le panier de la gagne, près du cercle, après un ballon gratté en seconde chance sur un lancer-franc raté de Giannis Antetokounmpo. Une performance majuscule de la part de « Bobby Buckets », toujours parfait dans son rôle de lieutenant.

✅ Le duo White/Theis. En sortie de banc, Derrick White (9 points, 5 rebonds, 6 passes) et Daniel Theis (11 points, à 5/5 aux tirs) ont apporté de bonnes choses pour les Celtics, tant offensivement que défensivement. Actifs et combatifs au possible, ils ont ainsi proposé de belles minutes en relais de leurs titulaires et on retiendra que leur solide passage en première mi-temps a lancé Boston dans cette rencontre. Juste regrettable qu’ils n’aient pas pu continuer sur les mêmes bases après la pause, car Jayson Tatum et Jaylen Brown en auraient parfois eu besoin.

⛔ Grant Williams. Toujours chargé de remplacer Robert Williams dans le cinq de départ des Celtics, l’autre Williams de la franchise n’a pas eu le moindre impact sur la partie aujourd’hui, sur ses 31 minutes de temps de jeu. S’il continue, certes, d’être envoyé en mission défensive sur Giannis Antetokounmpo, qui commence néanmoins à ne plus vraiment avoir de mal à se défaire de sa défense (contrairement à celle d’Al Horford), l’intérieur de 23 ans n’a rien apporté en attaque : 0 point, à 0/3 aux tirs et 0/2 à 3-pts. Assez problématique, quand on sait que les Bucks lui laissent pas mal d’espace pour qu’il puisse tenter sa chance.

⛔ George Hill. Une entrée en jeu insignifiante : 0 point, 2 rebonds, 0 passe, 0 interception, 0 contre, 2 fautes et aucun tir tenté. Voilà comment résumer la prestation du jour du meneur vétéran des Bucks, qui n’a absolument rien apporté en 13 minutes. Aussi bien en attaque qu’en défense. Surtout, c’est quand il était sur le parquet que les Celtics en ont profité pour construire leur avance d’une dizaine de points en première mi-temps, avec par exemple Jaylen Brown qui le ciblait offensivement. Le genre de match qu’il vaut mieux oublier au plus vite, donc…

LA SUITE

Game 6 dans la nuit de vendredi à samedi (01h30), du côté de Milwaukee.