« Unique », « Exceptionnel », « Fantastique »… Jrue Holiday a crevé l’écran !

Pourquoi les Celtics sont allés chercher Jrue Holiday à l’automne dernier ? Pourquoi Jrue Holiday est dans l’effectif de Team USA pour les Jeux olympiques de Paris ? La réponse est à trouver dans le Game 1 de la série face aux Pacers. Si Jaylen Brown est le héros de la soirée avec son tir égalisateur à six secondes de la fin du 4e quart-temps, et que Jayson Tatum a brillé en prolongation, c’est bel et bien Jrue Holiday qui a maintenu son équipe à flot, et pesé le plus des deux côtés du terrain.

« Jrue a été fantastique. Jrue a été exceptionnel », lâche Jaylen Brown. « Chapeau bas à Jrue. C’est grâce à lui que nous avons gagné ce match. Il a fait preuve d’une grande maîtrise. Il a su tirer profit de son avantage de taille. Il a été si extraordinaire. Et il a défendu sur Haliburton, il l’a tenu, il lui a couru après… C’était unique de la part de Jrue Holiday ».

Superbe hommage de Jaylen Brown à son meneur de jeu. Il faut dire qu’il a peut-être signé son meilleur match de la saison avec 28 points, 8 passes, 7 rebonds et 3 interceptions. Le tout à 10 sur 16 aux tirs, dont 4 sur 8 à 3-points. C’est aussi lui qui fait la passe pour le panier de Jaylen Brown à six secondes de la fin du 4e quart-temps.

« Nous avons toujours su qu’il y avait une chance. On voit des choses folles se produire tout le temps », rappelle Jrue Holiday, qui plante 20 de ses 28 points après la pause. « Nous ne pensions pas à la défaite tant que nous n’avions pas réellement perdu, et c’est en partie la raison pour laquelle nous avons été si résistants. Tout peut arriver… »

Champion olympique et champion NBA, Jrue Holiday apporte toute son expérience et son sang-froid à une formation qui bute depuis des années sur la dernière marche. Pour Joe Mazzulla, la présence du meneur est essentielle et précieuse.

« On sait tous que Jrue est un grand défenseur, mais c’est aussi le genre de joueur qui va avoir un impact sur le jeu de différentes manières chaque soir. Ce soir, il a marqué des points, il a joué un rôle de meneur de jeu, il a défendu, c’est un match bien équilibré. Son calme, son comportement tout au long du match ont été déterminants pour nous ».

Bonne nouvelle pour Joe Mazzulla et ses joueurs, Jrue Holiday vient de prolonger jusqu’en 2028 !