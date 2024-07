Double médaillé d’or aux Jeux olympiques, en 2008 et 2012, sans oublier une médaille de bronze en 2004, LeBron James n’est pas le plus titré (c’est Kevin Durant avec ses trois breloques dorées) mais c’est bien le vétéran de cette équipe de Team USA version 2024. Et pour cause : il a 39 ans passés.

Le All-Star des Lakers va devenir le joueur le plus âgé de l’histoire du basket américain en compétition internationale, devant les 37 ans de Reggie Miller à la Coupe du monde 2002.

Et quand on observe les performances de « LBJ » ou les premières images du camp d’entraînement de Las Vegas, on voit que l’âge n’est pas un problème pour lui. Il ne sera pas l’ancien qui reste dans un coin, à regarder les jeunes loups s’amuser, comme pouvait l’être un Larry Bird en 1992.

La preuve avec le commentaire de Steve Kerr. « J’ai été soufflé par sa manière de s’entraîner. Il s’entraîne très dur », raconte le sélectionneur de Team USA. « Je suis allé voir Tyronn Lue et Erik Spoelstra pour leur demander si c’était normal. Ils m’ont répondu que oui, c’était comme ça tous les jours. Spoelstra m’a confirmé qu’il était comme ça au quotidien, pour chaque exercice. »

« C’est clairement bien meilleur de le diriger que de l’affronter »

Pourtant, avec une décennie auprès de Stephen Curry à Golden State, et avec son expérience de joueur (avec Michael Jordan, Tim Duncan), on peut penser que Steve Kerr en a vu d’autres. Mais visiblement, observer les entraînements de LeBron James, cela fait son petit effet.

« Je suis habitué avec Stephen. Ce n’est pas un hasard si ce sont deux des plus grands joueurs de tous les temps. Ce n’est pas qu’une question de talent. C’est une incroyable éthique de travail », constate le coach des Warriors. « L’attention pour les détails et la force avec lesquelles ils s’entraînent se traduisent pendant les matches, notamment avec la manière de jouer de leur équipe. Ils montrent l’exemple. »

Après avoir affronté quatre fois de suite le meilleur marqueur de l’histoire en Finals, entre 2015 et 2018, Steve Kerr passe de l’autre côté, avec gourmandise et un plaisir certain. « Je me sens honoré de le coacher et c’est clairement bien meilleur de le diriger que de l’affronter. Ça, je peux le dire », assure-t-il.

L’hommage est rendu par le joueur.

« Il y a toujours eu un respect mutuel », affirme LeBron James. « On est tous les deux des compétiteurs, lui comme coach, moi comme joueur. On a les mêmes objectifs en tête chaque année et depuis un moment : soulever le trophée. Il y a du respect et de l’admiration. Je suis heureux d’être de son côté en ce moment. »