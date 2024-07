La France se teste une première fois face à l’Allemagne, championne du monde

Il n’y a pas que l’Euro de football qui remplit les stades en Allemagne puisque samedi après-midi, à 16h30 (en direct sur La chaîne L’Equipe), la France va défier les champions du monde à Cologne devant 18 000 spectateurs ! Après une vraie balade de santé face à la Turquie, les Bleus s’offrent un premier vrai test face aux coéquipiers des frères Wagner et de Dennis Schroder. C’est le premier match amical des Allemands, et pour Vincent Collet, il s’agira d’une partie de « poker menteur » puisque les deux formations s’affronteront aux Jeux olympiques.

« Même si on va jouer à fond, ça va être une partie de poker menteur. On va jouer des choses simples, basiques mais sur l’intensité, ça va être intéressant. L’Allemagne a beaucoup d’atouts sur le registre offensif, donc ça va être intéressant de voir comment notre défense peut les contrôler et les limiter » a expliqué le sélectionneur des Bleus.

La liste définitive officialisée lundi

Ce qui intéresse Vincent Collet, c’est de voir la doublette Gobert-Wembanyama face à des intérieurs mobiles et offensifs. « Au niveau défensif, de la couverture d’espace, d’avoir les deux, c’est évidemment très bénéfique, c’est même du jamais-vu ! Même quand l’un sort loin du panier, l’autre le protège. C’est d’autant plus efficace que les trois extérieurs chassaient le porteur de balle et l’amenaient vers le piège. D’où l’importance de la pression et de la qualité défensive des extérieurs. Notre défense ne sera exceptionnelle que si les extérieurs apportent leur contribution pour harasser l’adversaire. C’est aussi un travail de sape. »

L’autre enjeu de cette rencontre, c’est de valider la liste des 12 pour les Jeux olympiques. La liste doit être officialisée lundi auprès du CNOSF, et face à l’Allemagne, ils ne seront que 14 en tenue. Jaylen Hoard devrait être à l’écart, ainsi qu’un meneur. Peut-être Théo Maledon, dont le nom est apparu dans l’équipe de Summer League d’Orlando.

Lundi soir, rendez-vous à Montpellier, pour le « match retour » entre les deux formations. Cette fois avec les groupes définitifs.