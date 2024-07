Oshae Brissett fait lui aussi une croix sur les Jeux olympiques avec le Canada

Nouveau joueur de rotation potentiel en moins pour le Canada. La sélection à la feuille d’érable a annoncé le départ d’Oshae Brissett de son camp d’entraînement, le joueur préférant se concentrer sur sa situation contractuelle en NBA, plutôt que de se battre pour une place aux Jeux olympiques de Paris.

Jeune champion NBA avec les Celtics, l’ailier a demandé à quitter le camp d’entraînement pour s’occuper de sa « free agency ». On rappelle que celui-ci a décidé de décliner sa « player option » de 2.5 millions de dollars.

Sa décision de quitter le camp est intervenue une semaine avant que la formation canadienne ne se rende à Las Vegas pour affronter l’équipe américaine, le 10 juillet.

Selon le Boston Globe, les Celtics et Oshae Brissett auraient un intérêt mutuel à poursuivre l’aventure ensemble. L’enjeu sera sans doute de s’entendre sur le tarif, ainsi que le rôle de l’ancien joueur des Pacers. Cette saison, il jouait en moyenne 11 minutes par rencontre et son rôle a été encore plus réduit durant les playoffs.

Il s’agit en tout cas d’une nouvelle défection pour cette toujours dense sélection du Canada, qui a déjà enregistré les forfaits d’Andrew Wiggins et de Zach Edey.