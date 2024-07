Zach Edey renonce aux Jeux Olympiques pour se préparer pour la NBA

Il n’y aura pas de Jeux Olympiques pour Zach Edey cet été. Le pivot drafté par Memphis faisait partie d’une pré-sélection très élargie du Canada pour Paris 2024. Toutefois, il a annoncé dimanche soir se retirer afin de se consacrer à sa première saison dans la Grande Ligue.

Pourtant, l’ancien pivot de Purdue était déjà présent l’été dernier dans l’effectif de Jordi Fernandez lors de la Coupe du Monde 2023. Hormis ses 16 minutes (12 points à 6/6 aux tirs et 4 rebonds) contre le Liban, il n’avait néanmoins que très peu joué lors du beau parcours du Canada à la Coupe du Monde, avec une médaille de bronze à la clé.

« J’ai pris la décision difficile de me retirer du processus pour concourir pour une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec le Canada », explique le pivot, dans un communiqué. « Depuis l’été dernier, je me suis entraîné et je me suis sans cesse battu pour gagner le championnat à Purdue et accéder à la NBA. J’ai maintenant le devoir de me préparer correctement à tout ce qui m’attend, en étant drafté par les Grizzlies de Memphis. Le travail à faire cet été sur mon corps et sur mon jeu est essentiel pour moi devenir la meilleure version de moi-même. »

De l’expérience pour combler son départ

Il s’agit de la deuxième défection pour le Canada. Avant lui, Andrew Wiggins avait déclaré forfait en fin de semaine dernière. Toutefois, c’est sans rancune que Canada Basketball enregistre son deuxième forfait.

« Bien que nous espérions voir Zach (Edey) nous rejoindre au camp d’entrainement, nous le comprenons et le soutenons dans cette décision difficile, » affirme Rowan Barrett, le GM de la Fédération. « Nous sommes impatients de l’accueillir à un futur camp d’entraînement et lui souhaitons le meilleur pour se préparer pour la saison prochaine. »

Le Canada pourra tout de même compter sur quelques soldats dans le secteur intérieur à l’image de Trey Lyles qui peut alterner au poste 4 et 5, Kelly Olynyk, Dwight Powell ou l’ancien joueur des Raptors, Khem Birch.