Le Canada a désormais l’embarras du choix pour former son équipe olympique

Révélation de la dernière Coupe du Monde, avec la première médaille (en bronze) de son histoire au championnat du monde, le Canada revient encore plus fort cet été pour les Jeux Olympiques de Paris.

Avec Andrew Wiggins qui fait partie de la pré-sélection, parmi une liste de onze joueurs référencés NBA (plus le futur drafté, Zach Edey), le directoire du basket canadien peut se frotter les mains de disposer d’un très riche réservoir de talents. Un problème de riches après de longues années trop pauvres…

« Tous les gars devront faire leurs preuves »

Sachant que certains vétérans NBA (Tristan Thompson, Cory Joseph, Brandon Clarke et Chris Boucher) sont restés sur le carreau, que d’autres se sont perdus en route (Anthony Bennett, Nik Stauskas, Tyler Ennis) et que deux jeunes pépites (Bennedict Mathurin et Shaedon Sharpe) seront au camp d’entraînement. Mais juste pour préparer l’avenir.

« Tous les gars qui viendront au camp devront faire leurs preuves pour intégrer l’équipe », a ainsi martelé le GM du basket canadien (et paternel de RJ), Rowan Barrett sur Sportsnet. « Jordi a été très, très clair là-dessus. On ne donnera aucune place [dans l’effectif], peu importe la renommée des gars. »

Concrètement, Jordi Fernandez va construire autour de l’ossature qui s’est formée l’été passé, emmenée par Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, RJ Barrett, Kelly Olynyk, Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker et Dwight Powell. L’objectif sera d’intégrer Jamal Murray, Andrew Wiggins et le jeune Andrew Nembhard à ce mélange déjà explosif.

« Quand on quittera Las Vegas le 11 juillet prochain, on devrait avoir une idée plus claire de ce que sera notre effectif [olympique]. »

« Ce n’est que le début »

Il y aura l’embarras du choix pour remplir les derniers spots libres dans l’effectif, avec des Trey Lyles, Khem Birch, Zach Edey sur les postes intérieurs. Mais il y a encore Mfiondu Kabengele, Kyle Alexander, et les frangins Philip et Thomas Scrubb, des vieux routiers qui ont eux connu les jours sombres de la sélection.

« On veut former l’effectif le plus fort possible pour aller chercher l’or et Murray est le type de joueur qui peut être le détonateur en quatrième quart, pour faire exploser une défense. [De même], Andrew Wiggins est un vrai pro. À chaque fois qu’il a été avec nous, il a été très bon. Un Andrew en forme et en pleine possession de ses moyens physiques, c’est un très, très bon joueur en plus pour nous ! »

Versé dans le groupe A, dans lequel ils affronteront l’Australie, le vainqueur du TQO en Espagne (Espagne, Angola, Liban, Bahamas, Finlande, Pologne) et le vainqueur du TQO en Grèce (Grèce, Slovénie, Croatie, Nouvelle-Zélande, Egypte, République dominicaine), les Canadiens partiront avec l’étiquette de favori. Pour viser l’or ?

« Notre sélection est en très bonne posture, et on continue à grandir. Ce n’est que le début », conclut Rowan Barrett. « Ça fait dix ans que je travaille à construire notre système et nos équipes et je crois fermement qu’on est en position d’avoir un réservoir de talents pour nous amener jusqu’aux JO de 2032 et au-delà. Mais notre objectif est très clair pour cet été : on vise le sommet du podium. On va à Paris pour gagner. »

PRE-SELECTION CANADA

Kyle Alexander, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Trae Bell-Haynes, Khem Birch, Oshae Brissett, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Zach Edey, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Mfiondu Kabengele, Trey Lyles, Jamal Murray, Andrew Nembhard, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Phil Scrubb, Thomas Scrubb et Andrew Wiggins.