Nikola Vucevic ne veut pas considérer l’Europe comme une pré-retraite

Actuellement avec la sélection du Monténégro pour préparer le TQO, Nikola Vucevic se rappelle au bon souvenir du basket européen, lui qui était parti de bonne heure en NCAA. Le joueur des Bulls se voit-il un jour en Europe ? « Je ne sais pas, ça dépend » a-t-il répondu à Basketnews mardi soir, avant de se montrer plutôt fermé à cette option.

« Je suis en NBA depuis 13 ans maintenant. J’ai encore deux années supplémentaires dans mon contrat. Je voudrais rester là-bas le plus longtemps possible parce que c’est la meilleure ligue et que vous affrontez les meilleurs joueurs. Donc je ne reviendrai probablement pas. »

Encore performant, même au sein de Bulls incapables de passer un cap depuis son arrivée, Nikola Vucevic veut surtout éviter de vivre une pré-retraite en Europe sans pouvoir s’y montrer sous son meilleur jour, lui qui vient d’enchaîner une sixième saison en double-double de moyenne (18 points, 10.5 rebonds) à 33 ans.

« Je ne voudrais pas y revenir si je ne suis plus le même joueur » a-t-il ajouté. « Si ce n’est plus le même moi et que je ne suis plus au niveau auquel j’étais, je ne veux pas venir en Europe et avoir une mauvaise expérience, donner aux supporters une version différente de moi. On ne sait jamais, mais pour le moment, je suis concentré sur la NBA. »

Fan de l’Etoile Rouge de Belgrade

Nikola Vucevic a assuré par ailleurs n’avoir jamais vraiment été approché par des clubs d’Euroleague dans sa carrière, même si l’Olympiakos avait voulu profiter du lockout 2011 pour s’attacher les services du Monténégrin.

Sauf qu’à sa sortie d’USC, le pivot avait préféré jouer au Monténégro, avec le club de Buducnost, avant de disputer sa saison rookie avec Philadelphie et d’être échangé quelques mois plus tard à Orlando.

Au cas où, « Vooch » a toutefois laissé la porte ouverte en particulier à l’Etoile Rouge de Belgrade, « clairement les favoris si je devais revenir ».

Nikola Vucevic a déjà été vu à plusieurs reprises comme spectateur de matchs du club serbe après la saison NBA, assurant en 2015 vouloir porter la tunique blanche et rouge « même si je ne joue qu’un seul match ».

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 Total 899 31 49.5 34.1 76.8 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.