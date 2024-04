Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Bulls

Les Bulls avaient l’occasion de venger l’élimination de la saison passée, et finalement, comme en 2023, les joueurs de Billy Donovan ont craqué face au Heat, au moment de décrocher leur ticket pour les playoffs. C’est une deuxième saison sans playoffs pour les coéquipiers de DeMar DeRozan, et cette nuit, ils ont été trahis par un nouveau passage à vide (un 19-0 en premier quart-temps !) et leur maladresse : 38% aux tirs, dont 30% à 3-points.

« DeMar a été le seul à inscrire des points en première mi-temps » regrette Billy Donovan. « C’était difficile pour nous, à partir du moment où on ne parvenait pas à inscrire des points, alors qu’eux en marquaient. Ces matches seront toujours comme ça : ils seront laids et difficiles à jouer. Aurions-nous pu être meilleurs dans ces domaines ? Probablement. Je ne dirais pas que nous avons été parfaits, mais nos gars ont essayé d’être compétitifs ».

Un 10 sur 39 aux tirs pour les trois arrières

Après ses 42 points face aux Hawks, Coby White s’est planté : 5 sur 16 aux tirs. Facteur X face à ces mêmes Hawks, Ayo Dosunmu signe l’un de ses plus mauvais matches en carrière : 3 sur 15 aux tirs. Présent malgré son entorse, Alex Caruso fait à peine mieux avec un 2 sur 8 au shoot.

Pourtant, les Bulls avaient débuté par un 4 sur 5 aux tirs, mais la suite sera beaucoup, beaucoup plus compliquée… Ils encaissent un 19-0 puis loupent 26 tirs sur 35 au moment de rentrer aux vestiaires.

« Il y a eu des moments où nos gars ont essayé de mixer un peu des choses, d’aller au rebond et de se créer des occasions de deuxième chance. Nos joueurs ont essayé de se battre dans un match très, très difficile au niveau des tirs » enchaîne Billy Donovan.

Les Bulls n’ont aucune continuité depuis plusieurs saisons

Au final, les Bulls sont à leur place. Ils ont terminé 9e de la saison régulière, une fois de plus minés par les blessures : Lonzo Ball, Zach LaVine et Patrick Williams. Difficile de faire mieux avec trois titulaires en moins.

« Je parle pour moi, mais j’ai le sentiment qu’il faudrait créer une sorte de continuité avec ce groupe. C’est en quelque sorte, la chose la plus importante, et on n’y parvient jamais » conclut le coach. « On n’y parvient pas car on a été, en gros, avec deux titulaires en moins. Je sais, qu’à chaque fois, je dis qu’on a tout de même ce qu’il faut dans l’effectif. Vu ce qu’il nous est arrivé, cela aurait pu être une saison catastrophique, et les gars nous ont mis aux portes des playoffs. À un match… Mon plan, c’est de voir ce que ça peut donner avec ce groupe au complet. »