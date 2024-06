Une prolongation de 209 millions de dollars pour Donovan Mitchell ?

Deux dossiers occupent les esprits et les discussions à Cleveland depuis quelques semaines. Le premier, c’est l’avenir de Donovan Mitchell, et le second, c’est l’identité du nouvel entraîneur. Kenny Atkinson a été choisi et les Cavaliers se rapprochent d’un accord avec l’arrière, annonce The Athletic,

Le All-Star pourrait être libre en 2025 et les rumeurs sur un éventuel départ continuent de circuler, surtout après l’élimination en demi-finale de conférence contre Boston. Mais le joueur se disait « heureux » dans l’Ohio et la franchise est visiblement satisfaite de ses performances.

En effet, nos confrères indiquent que les dirigeants des Cavaliers vont proposer une prolongation de 209 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires à leur star.

Conséquence : un départ de Darius Garland ?

Une décision qui va rassurer les fans des Cavaliers mais qui pourrait signifier le départ de Darius Garland, qui aimerait s’épanouir ailleurs que dans l’ombre de Donovan Mitchell, même si les Cavaliers ne seraient pas contre le conserver.

Et qui pourrait faciliter la vie du nouvel entraîneur, Kenny Atkinson en l’occurrence, qui ne dirigera pas l’équipe avec la pression et la peur de voir l’arrière partir libre durant l’été 2025.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.