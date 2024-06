Les Cavaliers prêts à conserver Darius Garland et Jarrett Allen ?

Si une prolongation au maximum est attendue pour Evan Mobley et que re-signer Donovan Mitchell reste une priorité, on ignore encore si Darius Garland et Jarrett Allen resteront chez les Cavaliers la saison prochaine.

D’après Hoopshype, les dirigeants de l’Ohio feraient en tout cas comprendre aux franchises intéressées qu’ils entendent bien conserver leur axe meneur/pivot au-delà de cet été.

Tous les deux sous contrat garanti jusqu’en 2026, Darius Garland et Jarrett Allen sont les deux joueurs les plus susceptibles d’être échangés par Cleveland au cours de l’intersaison. Sauf que la franchise tient à ses All-Stars et, surtout, elle ne compte pas s’en séparer contre n’importe qui, alors que Brandon Ingram ne serait pas plus désiré que ça, puisqu’il va ensuite falloir lui proposer un gros contrat afin de le garder après 2025.

En quête d’un nouveau coach, qui pourrait être James Borrego (ou Kenny Atkinson…), les Cavaliers pourraient donc repartir avec un groupe quasi inchangé la saison prochaine. À moins qu’une offre intéressante arrive sur leur table et les pousse à laisser Darius Garland (18.0 points, 6.5 passes) et/ou Jarrett Allen (16.5 points, 10 rebonds) s’en aller. Cela n’en prend pas le chemin, même si l’intersaison sera longue…

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 Total 307 34 44.8 38.4 86.4 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 Total 486 28 63.0 17.1 71.1 2.9 6.3 9.1 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.7

