La superbe Ja 1 NY vs NY disponible en prévente exclusive pendant 24 heures

Avant sa sortie officielle le 15 juin prochain, la Ja 1 NY vs NY est en prévente sur Basket4Ballers ce 8 juin. C’est une exclusivité, et c’est valable uniquement ce 8 juin pendant 24 heures. C’est dans la limite des stocks disponibles, et c’est une paire par client.

« NY vs NY », c’est le tournoi streetball qui voit les meilleurs jeunes basketteurs new-yorkais s’affronter sur différents playgrounds des cinq boroughs de la ville. Ce modèle de la chaussure signature de Ja Morant se distingue par un mélange de couleurs bleu court, hyper rose, bleu aquarius, noir et mandarine. Il symbolise la palette de couleurs estivales de New York.

Cette Ja 1 comporte le logo « NY vs NY » sur le talon latéral ainsi que le graphique du trophée sur la semelle intérieure. Le logo Swoosh en TPU rose fluo complète le marquage de la languette. Le numéro 12 de Ja Morant est inscrit sur le talon. Posée sur une semelle intermédiaire bleu clair et une semelle extérieure en caoutchouc semi-translucide dégradé de bleu à rose, cette chaussure est l’une des plus belles du moment.

Rappel : la prévente est réservée aux membres du b4b Squad. Il faut donc se connecter sur le site Basket4Ballers pour en bénéficier et pouvoir ainsi ajouter la paire à son panier et finaliser la commande.

Acheter la Ja 1 NY vs NY