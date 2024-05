Rick Carlisle promet des Pacers encore plus physiques pour le prochain match

Les Pacers sont désormais menés 0-3 dans cette finale de conférence, mais ils pourraient très bien mener 2-1, après avoir perdu les Game 1 et 3 dans le « money time ». Et si Rick Carlisle s’en voulait lors de la première rencontre, il avait visiblement d’autres coupables en tête pour la troisième…

« Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous serons de retour ici lundi soir, pour prolonger la série, et nous les attaquerons encore plus durement », a-t-il déclaré, très énervé, en conférence de presse. « Je viens de revoir la fin du match, vous n’avez pas besoin de me le rappeler, j’ai vu tout ce qu’il s’est passé… »

Visiblement, l’entraîneur des Pacers considère que les arbitres ont laissé passer beaucoup de choses aux Celtics dans la dernière minute, notamment sur l’ultime interception de Jrue Holiday sur Andrew Nembhard.

« Il y a eu beaucoup de choses avec lesquelles je n’étais pas d’accord, et je pense que n’importe quel fan d’Indiana ne serait pas d’accord ». De quoi parle-t-il exactement ? « De tout, de tout ce qu’il s’est passé ».

Rick Carlisle pourrait peut-être s’interroger sur ses propres choix, et notamment son refus d’appeler un temps-mort lorsque Andrew Nembhard a récupéré la balle à dix secondes de la fin, menant à l’interception de Jrue Holiday.

« Lorsqu’il y a huit ou neuf secondes à jouer, et qu’on est en contre-attaque après un raté, je fais confiance à nos joueurs pour créer un meilleur tir que celui qu’on pourrait obtenir après un temps-mort, face à une défense placée. C’était une situation où il fallait jouer, et on a fait du bon travail cette saison en faisant confiance à nos joueurs. »

Le coach fait d’ailleurs confiance à ses joueurs pour frapper encore plus fort lors du Game 4, afin de prolonger la série. Même si Tyrese Haliburton ne peut toujours pas jouer…

« On a les meilleurs fans de NBA, la meilleure salle de la planète et on a encore un match devant nos fans, pour faire tomber ces gars (les Celtics). Et croyez-moi, on va leur rentrer dedans » promet-il pour conclure.