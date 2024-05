La chaîne NBC prévoit de faire revivre son célèbre thème musical

Séquence nostalgie pour les fans de la NBA des années 1990. La « Roundball Rock », célèbre thème musical d’introduction des matchs sur NBC est sur le point de revenir.

John Tesh en personne, le pianiste compositeur de pop américain, a confirmé, dans l’émission Dan Le Batard Show, que sa musique allait faire l’objet d’un nouvel enregistrement, dans le cadre du nouvel accord télévisuel avec la NBA.

Le musicien assure avoir déjà été contacté par la chaîne. «Rien de définitif, mais ils m’ont dit : ‘Hé, tu peux rester discret (rire) là-dessus ?’ C’est comme un truc des forces spéciales. ‘On aimerait en parler avec vous.’ En fait, on envisage de leur accorder une licence pour les Jeux olympiques de Paris », lâche-t-il même.

Il ajoute : « On est donc en train d’y aller. À la fin du mois de juin, on se rend à Nashville, on a un orchestre complet en attente. On va le réenregistrer. La chanson sonne toujours très bien, mais je voulais faire quelques changements, peut-être ouvrir le milieu, peut-être qu’on peut vous l’envoyer, et vous pouvez le transformer en un morceau électro, ce genre de choses ! »

On rappelle que sa chanson d’introduction « Roundball Rock » était un élément essentiel des émissions de la NBA dans les années 1990, jusqu’à ce que NBC perde la licence de diffusion en 2002.