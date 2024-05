Christian Wood reste chez les Lakers

Et si Christian Wood profitait du changement de coach imminent à Los Angeles pour s’y… imposer dès la saison prochaine ? Visiblement, il y croit, car Hoopshype rapporte qu’il a décidé d’activer sa « player option » de 3 millions de dollars pour poursuivre une année de plus son aventure en Californie.

À l’approche de son 29e anniversaire, l’intérieur préfère donc bénéficier de tous les projecteurs braqués sur les Lakers de LeBron James et son joueur favori, Anthony Davis, afin de faire remonter sa valeur en 2024/25, au sortir d’un exercice compliqué : 6.9 points et 5.1 rebonds de moyenne (47% au tir), en 17 minutes et 50 matchs.

Inutilisé en playoffs, car blessé, Christian Wood joue en tout cas la carte de la prudence, s’assurant de l’argent et une place dans un effectif relativement compétitif en vue de la prochaine campagne.

Parfois critiqué pour son comportement dans le vestiaire, l’ancien des Pistons ou des Rockets tentera de se racheter une conduite et il devient le septième membre de Los Angeles à disposer d’un contrat garanti pour la saison à venir, imitant Anthony Davis, Austin Reaves, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent et Jalen Hood-Schifino.

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 2023-24 LAL 50 17 46.6 30.7 70.2 0.8 4.3 5.1 1.0 1.4 0.3 1.0 0.7 6.9 Total 339 23 51.4 37.2 69.4 1.4 5.6 7.0 1.4 1.9 0.5 1.4 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.