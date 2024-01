Entre défaites et tweets énigmatiques, la frustration monte d’un cran chez les Lakers

Leur victoire sur le parquet des Warriors à l’issue de l’un des plus beaux matchs cette saison ? Comme elle semble déjà lointaine… Car depuis cette rencontre disputée il y a seulement quatre jours, les Lakers ont enchaîné une lourde défaite à Houston, puis la même chose la nuit passée à Atlanta.

Après la victoire face à la bande de Stephen Curry, leur retour à un bilan positif, une première depuis fin décembre, aura été de courte durée. Depuis le début de la saison, les Californiens brillent par leur inconstance.

Ils n’ont jamais été au-delà de quatre victoires consécutives, et leur dernière série du genre remonte à début décembre, quand ils ont remporté le fameux tournoi.

Christian Wood également frustré ?

« On peut battre n’importe quelle équipe NBA chaque soir. Et chaque soir on peut se faire botter le cul par n’importe quelle équipe. Ce sont (les faits). Quel est notre bilan ? Moins de 50% ? 24 victoires – 25 défaites ? Voilà où nous en sommes », résume, pragmatique, LeBron James, auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes.

Privée d’Anthony Davis pour ce déplacement à Atlanta, son équipe n’est peut-être pas au bout de ses peines pour cette semaine : les Lakers enchaînent jeudi à Boston, puis samedi à New York. Le discours de LeBron James pour secouer ses coéquipiers ?

« Je n’ai pas le moindre message pour mes coéquipiers, simplement y aller et faire son boulot », réclame-t-il toutefois, sans cacher sa frustration, ayant visiblement des choses à ajouter sur ses partenaires de jeu. Mais au même moment, une responsable communication remercie les journalistes. Le « King » a alors un rire jaune : « C’est une façon de me couper, parce que j’étais sur le point de rentrer (dans le vif du sujet). » Ambiance…

À propos de LeBron James, il a même balancé un émoji énigmatique au milieu de la nuit aux Etats-Unis. A chacun de l’interpréter.

⌛️ — LeBron James (@KingJames) January 31, 2024

Toujours à propos de tweets, un micro événement est survenu en amont de la rencontre. Environ 30 minutes avant le coup d’envoi, les Lakers annonçaient la titularisation de Jaxson Hayes, sa deuxième de l’année, en remplacement d’Anthony Davis. Dans la foulée, Christian Wood, propulsé dans le cinq lors de l’autre rencontre manquée par AD cette saison, postait ce message énigmatique : « Lol ».

Lol — 35 (@Chriswood_5) January 31, 2024

Jarred Vanderbilt réclame un cinq défensif

Frustré l’intérieur remplaçant ? « Je voulais citer quelque chose. Je pensais l’avoir fait et j’ai appuyé sur envoyer, et je n’ai pas pu vérifier mon téléphone avant parce qu’on devait y aller (sur le terrain), mais c’était un accident. Je l’ai regardé à l’instant. C’est sorti d’une certaine manière. Ce n’est pas ce que je voulais dire », évacue Christian Wood, auteur de 9 points et 8 rebonds en 22 minutes, quand son concurrent a apporté 6 points, 6 rebonds et 4 interceptions.

Régulièrement visé par les fans californiens pour ses choix de rotations, Darvin Ham, absent des réseaux sociaux, dit n’avoir pas vu le message en question. « Il y a beaucoup de choses que lui et chacun d’entre nous pouvons faire mieux . J’ai trouvé qu’il avait été solide dans l’ensemble ce soir. On a décidé de le maintenir dans son rôle qui est le sien depuis un certain temps », rapporte le coach.

Le technicien des Lakers ajoute : « On est constamment à la recherche d’équilibre au sein de notre cinq. Ce n’est pas un concours de popularité. Nous cherchons à combiner les joueurs qui seront les plus efficaces pour nous aider à remporter une victoire. » Quid du cas Jarred Vanderbilt qui enchaîne les solides performances en sortie de banc ?

Celui-ci, auteur de 12 points (à 6/6 aux tirs), 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, semble également réclamer du changement dans la hiérarchie.

« Je pense qu’on devrait être une équipe tournée vers la défense pour démarrer le match. Notre défense devrait stimuler notre attaque. […] Je ne fais évidemment pas attention aux cinq. Ce n’est pas à moi de décider. J’essaie simplement d’aller sur le terrain et de jouer dur chaque soir. C’est la seule chose sur laquelle je peux me concentrer, je les laisse s’occuper du reste », renvoie l’ailier-fort à une équipe de coachs qui ne manque pas de casse-têtes à régler.