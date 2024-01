Les Lakers n’arrivent pas à suivre le rythme des Hawks

Pas de round d’observation entre Lakers et Hawks. Sans Anthony Davis, au repos, LeBron James inscrit le panier plus la faute (et prend la pose) tandis que Jalen Johnson décolle lui déjà pour un gros dunk main gauche dès les premières minutes ! Les Lakers prennent le meilleur départ derrière Austin Reaves mais, sans adresse à 1/10 à 3-points, ils perdent l’avantage alors que Dejounte Murray et Saddiq Bey cumulent 16 des 36 points de leur équipe en premier quart (36-29).

Le duo Young – Johnson passe la seconde en deuxième quart et Atlanta fait l’écart. Après un joli alley-oop et une autre combinaison dans la peinture, les Hawks sont à +9, avec 11 points à 3/3 à 3-points sur la période pour « Ice Trae ». LeBron James aussi est à la réception d’un alley-oop longue-distance, mais Los Angeles n’arrive pas à tenir le rythme, avec un piètre 2/13 de loin (67-56).

Les Lakers de plus en plus loin dans le rétro…

Trae Young poursuit son festival à 3-points au retour des vestiaires. Après son 3/3 en deuxième quart-temps, voici un nouveau 3/3 en troisième ! Atlanta fait la course en tête, sans véritable danger en provenance de Los Angeles, si ce n’est Austin Reaves qui est toujours aussi esseulé au scoring. Face à six joueurs d’Atlanta à 10 points ou plus, Los Angeles n’en compte que trois. Et l’écart continue de se creuser (103-88)…

En dernier quart, les Hawks continuent leur travail de sape en triturant la défense (gruyère) des Lakers, à l’instar de Dejounte Murray qui se régale des espaces pour inscrire 10 points à 5/6 aux tirs dans la période. À part pour un mini run conclu par Jarred Vanderbilt sur un « and one », les Lakers agitent le drapeau blanc.

À +17 à moins de cinq minutes de la fin, Jalen Johnson pique le cuir pour aller dunker et la messe est dite (138-122).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks ont joué la carte de la relance. Sachant que les Lakers sont une équipe plutôt âgée en plein « road trip » à l’Est, les Hawks ont joué la carte de la contre-attaque (26 « fastbreak points » au final), avec Jalen Johnson notamment. Ils se sont en tout cas rendu la tâche facile pour un deuxième succès d’affilée… avant un calendrier ultra relevé avec (à la suite) : Phoenix, Golden State, les Clippers, Boston et Philly !

– Le retour de De’Andre Hunter. Après plus d’un mois d’absence à cause d’une inflammation du genou droit ressentie le 20 décembre dernier, l’ailier des Hawks a retrouvé les planches cette nuit, pour 6 points en 16 minutes. Il n’est évidemment pas un des joueurs stars d’Atlanta mais son apport défensif en sortie de banc ne fera pas de mal à Atlanta qui cherche à engranger les victoires pour rattraper son début de saison raté…

– Des Lakers en manque d’adresse. Avec un 2/13 à 3-points à la pause, les Lakers ont encore souffert de loin, même s’ils ont trouvé un peu d’adresse ensuite. Un problème récurrent pour Darvin Ham. De nouveau sous les 50% de victoires au bilan de la saison, les Lakers s’inclinent pour la deuxième fois de suite, alors qu’il leur reste encore trois matchs délicats à négocier sur leur « road trip », dont Boston et New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.