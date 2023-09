Aux Lakers, Christian Wood retrouve son joueur favori, Anthony Davis

« Évidemment, je ne dis pas qu’il est le même joueur qu’AD mais il a certainement le potentiel pour devenir un joueur de ce calibre. » Il y a trois ans, DeMarcus Cousins avait osé cette comparaison concernant Christian Wood, dont la « polyvalence des deux côtés du terrain » pouvait le rapprocher d’Anthony Davis.

Une comparaison flatteuse bien sûr pour le joueur des Rockets à l’époque, qui s’apprêtait à signer son meilleur exercice en carrière dans le Texas. Mais dont le rendement, défensif surtout, n’a pas grand-chose à voir avec l’intérieur des Lakers.

Désormais, les deux hommes évoluent sous le même maillot pour le plus grand plaisir du nouvel arrivant. « Anthony Davis est mon joueur préféré à regarder, ça l’a toujours été. C’est un joueur que j’ai étudié, je connais son jeu. Je crois qu’on a beaucoup de similarités, donc ce sera super », livre l’ancien joueur des Mavs, qui réalise le « rêve de toute une vie » en débarquant aux Lakers.

Le gros lobbying de Darvin Ham

Le natif de Los Angeles avait déjà fait une déclaration dans ce sens il y a quelques années, assurant avoir également pris pour modèle Giannis Antetokounmpo. « Ce sont mes joueurs préférés, ceux que je regarde le plus. Il y a des points communs dans nos jeux. Je ne dis pas que je suis comme eux, mais qu’on est semblable. J’ai beaucoup à apprendre d’un Davis ou d’un Giannis », confiait-il alors.

Reste à voir si les deux hommes peuvent être amenés à jouer ensemble, Anthony Davis en 4, comme il le désire, et la nouvelle recrue en 5. Christian Wood, qui shoote beaucoup plus régulièrement et avec plus d’efficacité à 3-points (38% en carrière), se dit prêt à accepter tous les rôles et imagine qu’une telle association pourrait faire des dégâts.

Son truc en plus ? Ses progrès dans la transmission après le « pick-and-roll ». « J’ai progressé (dans ce secteur) en jouant avec Luka (Doncic). Avec sa gravité et les prises à deux qu’il génère, cela m’ouvrait des espaces au poste pour me permettre de transmettre aux shooteurs dans les corners. C’est la partie sous-estimée de mon jeu. »

À Darvin Ham de trancher quant à son utilisation. Une chose est sûre, le coach et le joueur sont très proches. Si proches que le premier aurait appelé le second « tous les jours durant la ‘free agency’. Je peux le dire maintenant, croyez-le ou non. […] C’est vraiment important pour moi d’avoir cette communication, où il est possible de parler de manière personnelle. […] Le fait qu’il croie en moi et qu’il ait confiance en mes qualités est formidable. »

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 Total 289 24 51.8 37.9 69.3 1.5 5.9 7.3 1.5 2.0 0.6 1.5 0.9 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.