Avec Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis comme modèles, Christian Wood vise les étoiles

Candidat au titre de meilleure progression et à une participation au All-Star Game en début de saison passée, Christian Wood avait été fauché en plein élan à cause d’une blessure à la cheville.

Forcément frustré par le scénario de la saison 2020/2021, il était déterminé à faire mieux cette année et à prouver qu’il mérite une place parmi les meilleurs joueurs du monde. Sauf qu’entre temps, il a connu une nouvelle déception.

En juillet dernier, Kevin Love et Bradley Beal doivent déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les dirigeants de la fédération américaine de basket se tournent alors vers Keldon Johnson et JaVale McGee, alors que Christian Wood, dont le nom avait circulé, estimait avoir sa chance.

« Ça m’a énormément affecté », confesse-t-il à The Athletic. « Surtout qu’ils m’ont appelé, pour me dire de rester prêt et d’attendre un nouvel appel. J’ai été affecté par le fait qu’ils optent pour une piste différente, avec un vétéran. J’ai alors continué de travailler. »

« J’ai beaucoup à apprendre d’un Davis ou d’un Giannis »

Le début de saison fut compliqué pour Christian Wood, comme pour les Rockets. Son association avec Daniel Theis, abandonnée par Stephen Silas depuis, ne fonctionnait pas. Maintenant qu’il est revenu au poste de pivot, il retrouve ses sensations et tourne à 18.3 points à 49% de réussite au shoot, 48% à 3-pts, et 11.9 rebonds de moyenne dans la série de sept victoires de suite de Houston.

« Je n’étais pas moi-même sur les pick-and-roll », assume l’intérieur. « J’essaie aussi de mettre les gars dedans, je ne cherche pas forcément à jouer pour moi-même, mais je cherche le meilleur tir possible pour l’équipe. Mon boulot, c’est de m’assurer que tout le monde touche la balle, qu’il n’y ait pas trop d’isolations, car c’est contagieux de trop jouer en un-contre-un. »

Intérieur doué balle en main et capable de shooter de loin, il a de prestigieux modèles : Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo. L’ancien joueur de Detroit adore les affronter pour se jauger face à ces deux champions.

« J’ai quelques matches que j’attends plus que les autres, que j’entoure sur le calendrier : face à Davis, face à Giannis. Ce sont mes joueurs préférés, ceux que je regarde le plus. Il y a des points communs dans nos jeux. Je ne dis pas que je suis comme eux, mais qu’on est semblable. J’ai beaucoup à apprendre d’un Davis ou d’un Giannis. »

« Tout le monde sait que je veux être All-Star »

Imiter les deux All-Stars, c’est aussi devenir un leader à Houston. Christian Wood n’a que 26 ans et 178 matches dans les jambes, mais il est un vétéran pour une grande partie de l’effectif texan, qui compte énormément de joueurs de moins de 22 ans.

« Je parle davantage cette saison, par rapport à la saison dernière, car je dois endosser ce rôle de leader, et diriger ces jeunes joueurs », annonce-t-il. « Je trouve aussi que je suis meilleur en défense cette saison. Je deviens un meilleur défenseur, et je vais continuer de l’être. J’ai vraiment une belle opportunité d’être un des joueurs les plus complets de la ligue. »

Et le All-Star Game dans tout ça ? S’imagine-t-il à Cleveland en février 2022 aux côtés de LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant ?

« Comment y aller si son équipe perd ? Et il n’aide pas son équipe à gagner », répète Christian Wood, en référence aux commentaires sur son nom lors de la saison dernière. « Est-ce un honneur individuel ou collectif ? En tout cas, les victoires, ça compte, c’est certain. Tout le monde sait que je veux être All-Star. J’essaie de gagner le plus possible. Remporter plus de rencontres que l’an passé, c’est mon principal objectif. C’est de ça dont il s’agit : essayer de rendre les autres meilleurs. »