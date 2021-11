En jouant moins pivot, Christian Wood a perdu en efficacité

Avec 16.2 points de moyenne à 44% de réussite au shoot, Christian Wood connaît clairement un exercice 2021/22 moins réussi que celui de la saison passée, où il tournait à 21 points par match, à 51% de réussite au tir.

L’intérieur de Houston est évidemment peu aidé par une équipe texane très, très faible (une victoire après seize matches…), et en grande souffrance offensivement pour marquer des points et éviter les ballons perdus.

« J’ai la sensation d’avoir été dans le dur ces derniers matches, mais j’essaie de retrouver le rythme », explique-t-il, lui qui shootait à 36% de réussite lors des quatre matches avant celui de New York, dans les colonnes du Houston Chronicle. « Je dois rester positif, jouer dur. Je trouve que j’ai bien rebondi avec ce match. »

Face aux Knicks, l’ancien de Detroit a inscrit 18 points à 6/11 au shoot. C’est effectivement un des meilleurs matches de sa saison, mais ça reste assez moyen comme prestation. Surtout, il ne faut pas oublier qu’il a perdu 6 ballons dans cette même rencontre.

Stephen Silas a une explication pour justifier les fades performances de son meilleur joueur de la saison passée.

« En défense, il affronte des joueurs plus petits et il n’a pas les mêmes shoots, car il joue moins au poste de pivot », confirme le coach. « Avec Kelly Olynyk, Wood avait des shoots faciles, car ce dernier était un joueur qui faisait le jeu et faisait bouger la balle. Daniel Theis est davantage un pivot à l’ancienne. Donc Wood doit être ailier-fort, et ça devient plus compliqué d’avoir ses tirs habituels. »

Daniel Theis doit s’écarter pour l’aider, mais reste maladroit de loin

La complémentarité offensive entre Kelly Olynyk et Christian Wood en 2020/21 était autant inattendue que réussie. Pour retrouver cette fluidité en attaque, Stephen Silas demande donc à Daniel Theis de s’écarter. Il y a deux ans, à Boston, le pivot prenait 50% de ses shoots à moins d’un mètre du cercle. Aujourd’hui, c’est seulement un shoot sur trois et 45% de ses tirs sont même pris derrière l’arc.

« C’est évident qu’on ne joue pas comme quand j’étais avec les Celtics », confirme l’ancien éphémère joueur de Chicago. « J’étais davantage dans la raquette et à faire des écrans. Là, je dois écarter le jeu. »

Sauf que comme Daniel Theis n’est qu’à 32% de réussite à 3-pts, les défenses ne sont pas vraiment obligées de sortir sur lui. Symbole de cette combinaison qui peine à trouver son équilibre : face aux Knicks, l’Allemand a manqué ses quatre tentatives derrière l’arc. Et Christian Wood, de son côté, a notamment grossièrement raté une passe pourtant très simple vers l’Allemand, pour le servir près du cercle en début de match.

« Le spacing de Theis permet à C-Wood d’aller vers le cercle, d’avoir des shoots », analyse Stephen Silas. « On ne peut pas avoir deux intérieurs au même endroit, un des deux doit s’écarter. Wood doit aussi obtenir plus de touches sur pick-and-roll (Wood en a moitié moins cette saison d’après les statistiques). On doit prendre de meilleures décisions dans ce domaine et nos ballons perdus n’aident pas non plus. »

Lors du déplacement à New York, Christian Wood n’a inscrit qu’un panier après un pick-and-roll, sur une passe d’Eric Gordon, ce qui lui a permis d’aller dunker facilement. Avec des Kevin Porter Jr. ou Jalen Green à l’extérieur, il y a pourtant des joueurs capables de briller dans ce domaine avec « C-Wood ».

« Jalen et moi, on essaie de faire de plus en plus de pick-and-roll, il commence à s’affirmer sur ce style d’action et c’est génial », remarque l’intérieur. « Avec lui, on pourrait faire de sacrés dégâts sur pick-and-roll. »