En difficulté, Christian Wood ne peut cacher sa frustration

Désireux de montrer plus que lors de sa première saison à Houston, prometteuse mais limitée à 41 matches à cause des blessures, Christian Wood passe à côté de son pari pour l’instant. Maladroit, l’intérieur des Rockets ne pèse pas autant que prévu. Et cela s’est particulièrement vu lors des deux derniers matches.

D’abord contre les Nuggets, où il a terminé avec 12 points à 4/11 au shoot. Surtout, comme les Texans ont perdu dans les ultimes secondes, il a estimé avoir été mal utilisé. « Je pense que ça aurait mieux si j’avais été davantage impliqué offensivement », avait-il livré après la rencontre.

Sauf qu’ensuite, le lendemain, contre les Warriors, il n’a pas fait mieux. Mais pire même, finissant avec seulement 4 points, plus 4 fautes et 3 ballons perdus. Si bien qu’il est revenu sur ses propos, pour confesser que ce n’était pas la faute des autres s’il n’était pas à son meilleur niveau, mais bien la sienne.

« On sortait d’un match serré contre Denver et je sais que je dois faire mieux », explique-t-il au Houston Chronicle pour justifier sa frustration. « Je vais faire mieux. Je dois montrer l’exemple, je suis un des leaders de cette équipe, je me dois de le montrer chaque soir. Ce match (contre Golden State) fut un des pires de ma carrière. Je ne veux surtout pas en revivre un comme ça. »

Stephen Silas n’a pas voulu s’étaler sur la sortie de son joueur, après la défaite à Denver. Le coach continue de soutenir celui qu’il a connu à Charlotte, lors de la saison 2016/2017.

« Il était frustré par la défaite. Quand on l’est, on dit des choses qu’on ne pense pas forcément. Je comprends sa frustration, car on a perdu quelques parties qu’on pouvait gagner. Je pense que personne ne croit plus en Christian Wood que moi. Notre relation va bien au-delà de Houston. »

Pourquoi pas un rebond contre son ancienne équipe ?

Comment le relancer alors ? Lui qui ne tourne qu’à 17.5 points de moyenne à 46% de réussite au shoot depuis le début de cet exercice, alors que la saison passée, avant sa blessure à la cheville, il pointait à 22 unités par match à 56% au tir.

« On a eu des conversations sur son agressivité », raconte Stephen Silas. « Le match contre Golden State fut un problème global pour lui. Il avait un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le dos (Draymond Green) et notre mouvement offensif n’était pas bon. On a perdu beaucoup de ballons. Il était frustré, clairement. »

Et si la réaction était pour ce mercredi soir, contre les Pistons, son ancienne équipe. Il doit effacer des derniers matches compliqués et affronter Detroit, c’est un brin de motivation supplémentaire. N’est-ce pas le moment idéal pour rebondir ?

« C’est clairement une des équipes contre laquelle je suis excité de jouer. Et il y a mon ancien coach aussi, Dwane Casey. C’est mental avant tout et je dois montrer à mes coéquipiers que ce n’est pas qu’une question de points marqués. Je peux avoir de l’impact avec mes rebonds ou mes contres. »