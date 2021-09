Se considérant comme une star, Christian Wood entend tirer les Rockets vers le haut

Si les Rockets ne devraient pas voler très haut la saison prochaine, Christian Wood, lui, est prêt à décoller. « Je ne vous ai offert que 41 matchs l’année dernière. Je m’attends à vous en montrer plus », annonce l’intérieur en direction des journalistes texans lors du « media day » de son club.

Pour son premier exercice à Houston, l’ancien joueur des Pistons a en effet multiplié les passages à l’infirmerie. Une grosse entorse à la cheville l’a notamment fait manquer un mois et demi de compétition en février dernier. Il assure aujourd’hui avoir retrouvé 100% de ses moyens.

Christian Wood entend ainsi repartir sur la base de ses belles promesses affichées l’an passé. Malgré sa saison tronquée, il s’était tout de même rapproché du double-double de moyenne (21 points et 10 rebonds), avec de beaux pourcentages aux tirs (51% dont 37% de loin).

« Ma priorité, ce sont les victoires », affiche-t-il toutefois. « Je ne suis pas focalisé sur le All-Star Game ou sur mes objectifs individuels. Je me concentre plus sur les objectifs de l’équipe, j’ai le sentiment que tous les distinctions individuelles suivront si nous gagnons. »

Interrogé sur son changement soudain de statut dans la ligue, le joueur non-drafté considère aujourd’hui que oui, il est une star. « Pour aller plus loin, cela se résume au fait de gagner. J’ai connu une année de défaites, la saison dernière. Ce n’est pas un secret. Pour prouver votre valeur et qui vous êtes dans cette ligue, vous devez gagner, et c’est ce sur quoi je me concentre. »

Prêt à jouer à tous les postes

Pour y parvenir, le joueur de 26 ans devra s’appuyer sur un groupe essentiellement composé de jeunes joueurs. Parmi ceux-là, Jalen Green, est celui qui l’a plus impressionné jusqu’ici. L’intérieur cite également Kevin Porter Jr, qui a lui aussi commencé à montrer de belles choses l’an passé. « J’adopte plus un rôle de leader avec les jeunes », poursuit Christian Wood, en évoquant un groupe prêt à faire du « run and gun ».

Lui-même s’estime suffisamment polyvalent pour jouer à toutes les positions sur le terrain. « J’ai dit au coach (Stephen Silas) et à Raf (Rafael Stone, le GM) que je voulais jouer du poste un au poste cinq. Je veux être capable de défendre sur toutes les positions. Cette année, vous devriez me voir changer davantage sur les écrans en défense, remonter la balle et impliquer davantage les autres. Je veux juste être plus actif en attaque pour que tout le monde soit impliqué. »

Joueur le plus utilisé la saison passée, sans compter les hommes partis en cours de route (James Harden et Victor Oladipo), Christian Wood estime bénéficier de la pleine confiance de son coach. « Il croit en moi et je crois en cette franchise. […] Je suis heureux d’être à Houston. »

Sans vouloir tomber dans l’optimisme naïf, il estime que son équipe a les moyens de faire mieux que les 17 victoires remportées, pire bilan de la ligue, la saison dernière. « Je ne vais pas vous dire que nous allons gagner 82 matches cette saison. Mais si nous restons soudés et que nous nous appuyons sur ce que nous avons maintenant, et si nous pouvons apporter un peu plus de talent, notre potentiel est sans limite. »