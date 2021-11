Les jeunes Rockets plombés par leur déchet

Comme il dispose d’une équipe jeune et énergique, Stephen Silas voulait surtout appuyer sur l’accélérateur cette saison, pour attaquer avec ses Rockets. L’idée, c’était de profiter de la vitesse de ses troupes et de leur talent en un-contre-un pour percer les défenses encore en transition.

Le coach texan s’imaginait qu’il serait plus difficile à ce jeune groupe, sans véritable vécu commun, de trouver des solutions face à des défenses en place. Finalement, ce n’est pas tant le cas que ça puisque les chiffres montrent que les Rockets sont capables de marquer dans les dernières secondes d’une possession.

Quand il reste de quatre à sept secondes à jouer, les joueurs de Houston sont tout simplement les plus adroits de la ligue ! Et dans le dernier quart-temps, ils sont toujours dans les meilleures formations, avec le 6e pourcentage. En revanche, quand ils prennent des shoots avec 15 à 18 secondes à jouer, ils retombent au 25e pourcentage, et au 19e entre 18 et 22 secondes à jouer. En clair, plus la possession dure, plus les Rockets sont efficaces.

« Déjà, pour que la possession dure, il ne faut pas perdre la balle et quand c’est le cas, on est bien mieux », rappelle Stephen Silas au Houston Chronicle. « Dès que la balle circule, on est meilleur. Si on peut multiplier les pick-and-rolls sur la même action, on se débrouille bien. Parfois, on est statique, on joue en isolation. Ce sont des mauvaises habitudes qu’on essaie de casser. »

Kevin Porter Jr. est le dépositaire du jeu des Rockets. Même s’il est très à l’aise et gourmand balle en main, il le concède, comme un Jalen Green également, il est conscient qu’il faut que la balle bouge pour s’offrir de bons tirs.

« Quand le ballon circule, on est à notre meilleur niveau. On le sait. Dès qu’on est statique, c’est là que les adversaires mettent la pression et font des différences. »

Beaucoup de points perdus en route

Déjà six fois cette saison, les Rockets ont perdu un match avec dix points d’écart ou moins. Alors qu’ils sont capables de marquer quand le chronomètre défile, dès lors, pourquoi les Texans ne parviennent pas à arracher des succès dans le « money time » ?

« La pression se fait sentir et on commence à se crisper, à se tendre à certains moments », constate le coach. « Comme un joueur de baseball qui est en difficulté. Il est à 0/6 ou 0/7 à la batte et il la serre très fort plutôt que de penser à son travail effectué à l’entraînement. On en est là. »

Les erreurs de Jalen Green et compagnie se trouvent dans les ballons perdus, Stephen Silas l’avait souligné, et dans l’adresse. En effet, avec 19.5 de moyenne, aucune équipe ne gâche autant de possessions par rencontre dans la ligue. Dans le dernier quart-temps, Houston perd en moyenne quatre ballons…

De plus, le petit 69% de réussite (deuxième pire pourcentage de la ligue, devant San Antonio) sur la ligne des lancers-francs n’aide pas, même si Houston retrouve de l’efficacité dans les dernières minutes. Sans oublier une maladresse terrible à 3-pts, toujours dans ce dernier acte, avec seulement 27% de réussite derrière l’arc.

C’est tout un ensemble de déchet qui plombe encore les Rockets, avant et pendant les moments décisifs. « C’est la première fois qu’on aborde ces instants-là ensemble », rappelle Kevin Porter Jr. qui mise donc sur l’expérience pour progresser dans les semaines à venir. « On va apprendre à mieux exécuter notre jeu dans dans ces moments-là. »