Des Rockets à propulsion

Il ne faudra pas être surpris si on entend beaucoup Stephen Silas, sur le banc, cette saison. Non pas que le coach des Rockets a l’intention de crier, mais il va constamment rappeler le leitmotiv imposé à ses troupes : « Go, go, go, go ».

Les joueurs l’ont déjà entendu plusieurs fois enprésaison. L’idée, c’est d’utiliser la vitesse et l’énergie de cette jeune équipe (25 ans de moyenne d’âge) pour jouer à fond les transitions et obtenir le plus de shoots faciles possibles.

« Si on peut éviter d’affronter une défense en place, c’est très bien pour nous », confirme ainsi Stephen Silas au Houston Chronicle. « On est meilleur quand on joue vite, qu’on ne ralentit pas et qu’on n’a pas besoin de bosser sur demi-terrain. Il faut accélérer et ça va ouvrir des espaces pour tout le monde. On doit jouer vite pour réussir. Pour l’instant, ça ne va pas aussi bien et vite qu’on ne le voudrait, car on a eu des soucis de spacing à Toronto par exemple, avec beaucoup de ballons perdus. »

C’est le principal risque pour Jalen Green, Christian Wood et leur bande : gâcher des possessions en voulant aller trop vite, et par manque d’automatismes en début de saison également.

L’autre point essentiel, et Stephen Silas l’a dit, c’est de faire des « des stops en défense ». En effet, la réussite offensive des Rockets, s’ils veulent profiter à fond des transitions, passera par une défense efficace, capable d’offrir des possessions. Là aussi, ce sera une question de vitesse, mais aussi d’organisation.

« On insiste sur le ‘go, go, go’, et c’est difficile de trouver l’équilibre entre attaque et défense », poursuit ainsi le coach texan. « La défense, ça commence avec la transition défensive. On est attentif à ça, on a fait des entraînements pour ça. C’est facile de simplement dire aux joueurs de revenir en défense, mais il y a une stratégie pour ça, pour protéger le cercle ou éviter d’avoir deux joueurs sur le porteur de balle ou sous le cercle. »