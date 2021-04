Kelly Olynyk – Christian Wood, une complémentarité inattendue

À l’instar des Wolves, du Magic ou encore des Pistons, les Rockets vont terminer la saison en roue libre, pour préparer la suivante, et cette nuit, face à Dallas, ils étaient quasi au complet avec le retour de John Wall à la mène.

L’occasion de le voir associé à Kevin Porter Jr, mais aussi à une paire d’intérieurs atypiques avec Kelly Olynyk et Christian Wood. Les deux ont sensiblement le même profil puisque ce sont des 4/5 qui s’écartent. Mais le premier est surtout un shooteur à 3-points, alors que le second est plus utilisé près du cercle. Mais cette nuit, c’est Kelly Olynyk qui a joué les passeurs pour un Christian Wood efficace à 3-points : 5/8 de loin pour 22 points et 10 rebonds.

À ses côtés, le Canadien signe aussi un gros double-double avec 10 points et 18 rebonds. C’est un record en carrière, et en fin de match, l’ancien intérieur du Heat a pesé au rebond offensif en offrant plusieurs secondes chances, à John Wall notamment.

« Ce sont deux joueurs mobiles qui peuvent mettre la pression sur la défense »

Une complémentarité qui a fait des dégâts face aux Mavericks, qui restaient pourtant sur cinq victoires de suite, et qui retrouvaient Kristaps Porzingis. « Avec lui, c’est super d’écarter le jeu » apprécie Christian Wood. « Avec sa capacité à shooter, la mienne mais aussi la capacité de John d’aller au cercle, l’espace sur le terrain est dingue. Kelly m’a fait quelques superbes passes quand Jae’Sean coupait côté ballon, et qu’il obligeait la défense à le prendre. J’ai eu des opportunités et j’ai juste eu à les mettre dedans. »

Depuis son arrivée, Kelly Olynyk est une grosse satisfaction, et il rappelle Ryan Anderson en plus complet. Sa vision du jeu est meilleure que l’ancien ailier-fort du Magic, et il est bien plus actif au rebond. Et on peut toujours compter sur lui pour aller se frotter aux intérieurs adverses. « Kelly est tellement mobile, et Christian aussi, et les faire jouer ensemble a du sens selon moi » expliquait en début de semaine Stephen Silas. « Je ne sais pas combien de matches on aura pour voir si ce que j’essaie fonctionne. J’observe juste que ce sont deux joueurs mobiles qui peuvent mettre la pression sur la défense. Ils sont aussi utiles au rebond défensif. »

Pour le Canadien, il s’agit simplement de s’adapter. Après les départs de James Harden, Russell Westbrook et Victor Oladipo, Christian Wood est devenu la deuxième option de l’équipe, et les dirigeants comptent sur lui pour relancer la franchise. Kelly Olynyk est donc là pour le mettre en avant, tout en affichant sa complémentarité.

« J’essaie encore de ressentir les choses, et de voir quelle est la meilleure option pour l’équipe. En s’appuyant sur Christian, on veut le mettre dans des situations où il peut réussir et aider l’équipe. Pour moi, qu’il s’agisse d’écarter le jeu ou de créer, on s’en rendra compte au fur et à mesure qu’on jouera davantage ensemble. »

« Avec eux, on est plus grand et on est meilleur au rebond »

Pour Stephen Silas, c’est qui est important, c’est la coordination et la complémentarité. Il faut que les deux intérieurs s’adaptent au jeu de l’autre, et ça exige de la lecture du jeu. « Il faut que chacun trouve ce que fait l’autre dans un système. Je joue au large si l’autre est au poste bas. Ou lorsqu’une action n’implique aucun des deux, faire en sorte que le jeu au large ne s’effondre pas si un des deux reste au milieu… Le maintien de notre jeu basé sur cinq joueurs qui s’écartent viendra avec le temps. Mais j’aime les voir ensemble sur le terrain. Ils peuvent créer. Ils peuvent shooter. Avec eux, on est plus grand et on est meilleur au rebond. »

Le seul problème, c’est la défense et Stephen Silas utilise beaucoup la zone quand les deux sont ensemble sur le terrain. C’est du bricolage car il faudra bien que l’un des deux s’améliore de ce côté du terrain. Mais pour l’instant, Kelly Olynyk savoure cette première victoire, obtenue face à une équipe de Dallas en grande forme.

« J’espère qu’on pourra créer une identité basée sur l’idée qu’on ne se préoccupe pas des stats individuelles. Le jeu va changer. Les défenses vont changer. Chaque soir, des joueurs vont élever leur niveau de jeu. On va devenir une équipe, et si on parvient à créer cette identité, on revivra ce genre de moments et de sentiments. »