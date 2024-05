Les Nuggets embarrassés devant leur public

« C’est vrai ? », fait mine de ne pas savoir Mike Malone, lorsqu’un journaliste lui fait remarquer que ses Nuggets ont cumulé jusqu’à 32 points de retard cette nuit face aux Wolves. Oui, c’est vrai.

Alors qu’ils se devaient de réagir après une première manche déjà perdue à domicile, les champions en titre ont lourdement chuté, avec 26 points de retard au final, face à une formation pourtant privée de son meilleur défenseur, Rudy Gobert.

« Ils nous ont botté le cul », réagit à chaud le coach des Nuggets, estimant que sa troupe avait été « embarrassée » devant ses supporters. Les statistiques sont éloquentes : seulement 80 points inscrits, à 35% de réussite aux tirs, plus de ballons perdus (19) que de passes décisives générées (16)…

La bascule en fin de premier quart-temps

Et un langage corporel pas là où Mike Malone pense « qu’il devrait être », sans compter de la frustration affichée par Jamal Murray notamment. Le technicien en convient, la défense adverse a été compliquée à aborder. « Ils ont été plus agressifs, plus physiques… », remarque Nikola Jokic selon qui ses coéquipiers et lui auraient parfois pu faire « plus confiance à la passe ».

Le Serbe ne prend pas de pincette pour résumer cette rencontre : « Il n’y avait qu’une équipe sur le parquet, après ce premier quart-temps. » Douze premières minutes également pointées du doigt pour son coach. Celui-ci rappelle que les Nuggets ont encaissé deux paniers de suite à la fin de ce quart-temps, pour finir avec huit points de retard (20-28), plutôt que quatre.

Derrière, les visiteurs ont enchaîné un 11-0 pour démarrer la période suivante. « C’est là que le match nous a échappé », juge le coach, dont la formation se retrouvait alors menée de 19 points, puis de 26 unités à la pause (35-61). Le déficit le plus important de l’histoire de Denver dans un match de playoffs à domicile.

Se regarder dans le miroir

Un écart qui se maintiendra jusqu’au bout, signe que les Nuggets ont du pain sur la planche pour revenir dans cette série. Après cette lourde défaite, leur vestiaire était logiquement « très, très calme », rapporte leur coach.

« Le positif est qu’on ne rejoue pas avant vendredi, on a une chance de prendre nos distances et de réfléchir à ce qu’on veut faire pour la suite. Je ne me soucie de rien d’autre que d’essayer de gagner le Game 3. Et vraiment essayer de gagner le premier quart-temps du match 3 », insiste Mike Malone.

Il ajoute : « Avec une défaite comme ça, tu te sens embarrassé, vulnérable. Donc qu’est-ce que tu vas faire de ça ? Se regarder dans le miroir, avec le cran, le courage de se regarder dans le miroir et de dire : ‘Je n’ai pas fait mon job ce soir.’ Et être meilleur au prochain match. C’est tout ce que je peux leur demander. »

Interrogé sur la capacité de réaction de ses coéquipiers et lui, Nikola Jokic se montre, lui, moins enflammé. « Je ne sais pas… on va voir dans trois, quatre jours ? », lâche-t-il en se tournant vers son clan sans être certain de quand a lieu le prochain match.